Rudy Zerbi beccato: “È tutto gonfiato”, stavolta sta venendo tutto a galla

Ore difficili per Rudy Zerbi. Dopo la vittoria del suo allievo Luigi, sul web si stanno riversando orde di critiche: ecco cosa sta succedendo

La finale di Amici21 l’ha incoronato come professore vincitore, se così si può dire. A trionfare in questa ventunesima edizione è stato infatti un suo alunno, Luigi: ha battuto Michele in un agguerritissimo scontro finale, aggiudicandosi la coppa e 150mila euro di premio.

Per Rudy Zerbi, però, non ci sono solo complimenti e congratulazioni. Nelle ultime ore, sul web tanti utenti e telespettatori si sono riversati contro il vincitore e contro di lui con parole aspre. Ecco cosa sta succedendo.

Rudy Zerbi sotto accusa: “Che paradosso”

Il percorso di Luigi all’interno di Amici non è stato affatto semplice e lineare. L’allievo di Rudy Zerbi, infatti, è spesso stato messo sotto sforzo dagli altri coach, i quali volevano verificarne l’effettiva bravura e preparazione. Frequenti sono state anche le sfide contro Alex, uno dei finalisti di Amici21 nonché il cantante contro il quale Luigi si è scontrato di più lungo il suo percorso.

La finalissima vedeva sei concorrenti: Alex, Albe, Luigi, Sissi, Serena e Michele. I nomi più papabili per la vittoria, però, erano sostanzialmente due: Luigi o Alex. Molti credevano che a trionfare sarebbe stato questo secondo, fin da subito sostenuto da gran parte del televoto e della critica. A vincere, invece, è stato il rock del cantante calabrese e le sue sonorità innovative, che gli hanno permesso di alzare la coppa.

Non tutti i telespettatori sono però rimasti soddisfatti di questa vittoria. Secondo molti, infatti, Luigi sarebbe stato gonfiato ad arte da Rudy Zerbi che, in quanto discografico, sta solo facendo il proprio lavoro. Anzi, ancora peggio: l’accusa è che tra poco tempo, una volta guadagnati un po’ di soldi, il coach mollerà Luigi.

Di fronte a un’ingiustizia non si può passare avanti: in un talent deve vincere il talento, non un prodotto commerciale gonfiato ad arte per farci sopra un po’ di soldi per un tempo limitato. Farà la fine di molti allievi di Zerbi: prima osannato, poi schifato (v. Rea). — MangelaVilo 🇺🇦 (@MangelaVilo) May 16, 2022

Il riferimento dell’utente è a Rea, concorrente di Amici21 eliminata prima della fase del serale. La ragazza è stata scelta da Rudy Zerbi durante i provini e, fino a poco prima della sua eliminazione, il coach la difendeva con le unghie e con i denti. A un certo punto, però, l’accusa di una sua mancata crescita è bastata per mandarla a casa: un dettaglio che ai più attenti non è sfuggito. Oggi, quindi, temono che succeda lo stesso con Luigi.

