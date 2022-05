Risveglio amaro per Maria De Filippi, “È stato orribile”: arriva la notizia che rovina i festeggiamenti

Non c’è pace per Maria de Filippi. La regina di Canale5, dopo la finale di Amici21, deve subire un duro colpo: la verità è proprio questa

Domenica 15 maggio è andata in onda la finale di Amici21. Il talent show di Maria de Filippi, giunto alla ventunesima edizione, ha visto trionfare su tutti Luigi, il cantante della squadra di Rudy Zerbi. Nell’ultima sfida contro Michele, la danza e il canto hanno dato vita a uno spettacolo unico e ognuno dei due contendenti si sarebbe meritato la vittoria.

Al risveglio della mattina seguente, però, un dato sta sconvolgendo sia i telespettatori che gli addetti ai lavori. Per Maria de Filippi, regina dei record e delle imprese di successo, è un vero colpo basso: non ci sono mezzi termini, la verità è questa.

Amici21: Maria de Filippi subisce il colpo

La serata finale di Amici21 è stata pensata in questo modo. Prima si sono sfidati tra di loro i quattro cantanti finalisti: Albe, Sissi, Alex e Luigi. Al termine delle esibizioni, un concorrente è stato eliminato: Albe. La cosa si è poi ripetuta con i tre rimanenti e, a lasciare la finalissima, è toccato a Sissi. Infine, i due cantanti rimasti si sono giocati il premio di categoria e il pass per lo scontro finale. A trionfare è stato Luigi, vincendo su Alex di pochissimi punti percentuale.

Successivamente, si è passati al circuito ballo. Serena e Michele si son sfidati in un duro duello a passi di danza, votato interamente dal pubblico come per i colleghi cantanti. Michele ha vinto sulla compagna d’avventura, garantendosi il passaggio in finalissima. La sfida finale, quindi, è stata tra Michele e Luigi, entrambi della squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Dopo una agguerritissima e combattutissima battaglia, ad alzare la coppa di Amici21 è stato Luigi, che si è portato a casa 150mila euro. Michele, come vincitore della categoria danza, ha vinto 50mila euro.

La serata, però, non ha convinto i telespettatori. A confermarlo sono sia i commenti, che sui social sono durissimi, sia i dati auditel. Quella di ieri sera, infatti, è stata la finale di Amici meno vista di sempre in termini assoluti: ha conquistato il 28.60% di share contro il 33.49% dell’anno scorso. Sicuramente il passaggio alla domenica sera, fatto per non andare contro alla finale dell’Eurovision di sabato, ha avuto il suo peso. Secondo i telespettatori, però, c’entra anche la puntata in sé e per sé, per molti fatta male:

E’ stata una finale orribile. Complimenti agli autori che si sono impegnati pure a scriverla. — Zio Fefé (@loziofefe) May 16, 2022

Non un bel risveglio, quindi, per la padrona di casa. Maria de Filippi però si sa, non si abbatte mai: probabilmente avrà già la testa sulla prossima edizione.

The post Risveglio amaro per Maria De Filippi, “È stato orribile”: arriva la notizia che rovina i festeggiamenti appeared first on Ck12 Giornale.