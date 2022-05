DP World Tour, Soudal Open: successo per Horsfield. E. Molinari 9/o

L’inglese si è imposto davanti al tedesco Paul e al neozelandese Fox

Sam Horsfield ha vinto il Soudal Open, torneo del DP World Tour che si è disputato sul percorso del Rinkven International Golf Club (par 71) di Anversa. In Belgio, l’inglese si è imposto con un totale di 271 (65 69 69 68, -13) colpi precedendo il tedesco Yannik Paul e il neozelandese Ryan Fox (leader al termine del ‘moving day’), secondi con 273 (-11). Buona prova per Edoardo Molinari, il migliore degli italiani, che ha chiuso in Top 10: 9/o con uno score di 277 (69 70 71 67, -7). Tra gli altri azzurri in gara, 15/a piazza per Francesco Laporta con 278 (68 70 71 69, -6), mentre il campione uscente Guido Migliozzi (vinse nel 2019 quando il torneo si chiamava Belgian Knockout, la competizione nel 2020 e nel 2021 non si è giocata), si è classificato 52/o con 284 (69 71 74 70, par). Grazie al suo exploit, il britannico ha incassato un assegno di 327.000,44 euro su un montepremi complessivo di 2.000.000 di dollari, succedendo nell’albo d’oro proprio al vicentino classe 1997. Non hanno superato il taglio, invece, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Renato Paratore, rispettivamente 98/o con 145 (73 72, +3), 105/o con 146 (75 71, +4) e 149/o con 152 (75 77, +10).

Terzo successo in carriera sul DP World Tour per il 25enne di Manchester, che va ad aggiungersi all’Hero Open e al Celtic Classic (entrambi ottenuti nel 2020). E’ il primo inglese a vincere un titolo sul DP World Tour nel 2022. Una vittoria importante in vista anche dello US Open (16-19 giugno a Brookline, Massachusetts): insieme al British Masters, al Dutch Open (26-29 maggio) e al Porsche European (2-5 giugno), il Soudal Open ha rappresentato un trampolino di lancio verso il terzo Major maschile del 2022. Al termine di questi quattro tornei, i migliori dieci di una speciale classifica apposita (se non già qualificati) si garantiranno il pass per disputare lo US Open. Intanto sale l’attesa per il secondo major dell’anno, il PGA Championship, in programma dal 19 al 22 maggio al Southern Hills CC di Tulsa, in Oklahoma negli Stati Uniti d’America.

Guido Migliozzi – Foto golf italiano.it