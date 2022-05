“che-figura!”:-rivincita-perfetta-di-alessandra-celentano,-giudici-sbugiardati-dopo-la-finale

L’insegnante di ballo Alessandra Celentano raccoglie un lauto riconoscimento dopo le ultime polemiche infuocate.

La coreografa ed ex ballerina milanese Alessandra Celentano è uno dei pilastri del talent “Amici”, e milita da anni tra le fila degli insegnanti di ballo. Ha sulle spalle anni di onorata carriera: dopo esser stata scelta come prima ballerina per l’Aterballetto di Amedeo Amodio, ha collaborato con i nomi più prestigiosi del ballo in salsa italiana.

Ha infatti lavorato con Carla Fracci, Alessandra Ferri, Massimo Murro, Luciana Savignano e Ambra Vallo. La collaborazione più chiacchierata è stata quella con l’étoile Roberto Bolle, che ha presenziato alla finale di “Amici”. Proprio il celeberrimo ballerino di classica le ha concesso di godersi una succosa rivincita, dopo le recenti polemiche a lei indirizzate.

Alessandra Celentano, chi la dura la vince: arriva l’assist da Roberto Bolle

La severa insegnante di danza è da anni nel mirino degli haters sui social: i suoi metodi di insegnamento appaiono spesso parecchio duri ed inflessibili, e i ballerini sono sottoposti a prove ed allenamenti continui. Nelle ultime settimane alcuni celebri ballerini e coreografi si sono scagliati contro di lei: i suoi rimbrotti a Dario Schirone durante la semi-finale hanno originato un vero e proprio vespaio.

Da Andreas Muller a Rossella Brescia, diversi professionisti si sono schierati a fianco del danzatore di modern, umiliato durante le registrazioni del programma. È intervenuto persino l’autorevole Steve La Chance: il performer e coreografo ha velatamente condannato l’operato di Alessandra Celentano in un post su Facebook. La finale del talent, però, ha visto trionfare il ballerino di classica Michele Esposito, pupillo della docente. Roberto Bolle, inoltre, gli ha avanzato un’opportunità imperdibile: quella di esibirsi nel suo show-evento al Castello Sforzesco di Milano, previsto per il prossimo 5 settembre. La ballerina di modern Serena, al contrario, nonostante l’approdo in finale e la strenua protezione da parte del pubblico, ha ottenuto una borsa di studio per continuare l’apprendimento della danza.

La reazione del pubblico

La vittoria di Michele, unitamente alla proposta di Roberto Bolle, sembrano avvalorare i metodi di insegnamento della Celentano, e il pubblico non manca di rilevare i risultati del suo duro lavoro. Tutte le critiche ultimamente fioccate sull’insegnante sembrano ad oggi spazzate via da una schiacciante vittoria. Sebbene Luigi abbia trionfato nel canto, Michele si qualifica infatti come il re incontrastato della sua categoria, donando di riflesso nuovo lustro alla meticolosa Celentano.

carola che alla quinta puntata viene eliminata e le danno un contratto come prima ballerina del balletto di roma, michele che ballerà con roberto bolle e serena che arriva in finale e le danno una borsa di studio per studiare 1 anno di classico. LA FIGURA DI MERDA #Amici21 — simo (@notsimo_) May 15, 2022

Grossa soddisfazione lavorativa e morale per la docente di “Amici”, che ha ampiamente dimostrato che impegno e rigore premiano sempre.

