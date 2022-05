annuncio-choc-di-mara-venier,-esperimento-mai-fatto-prima:-qualcosa-bolle-in-pentola

Momenti d’oro per Mara Venier. La regina di Rai1 sembra pronta a uno stravolgimento epocale, l’annuncio è stato dato in diretta: ecco cosa succederà

La conduttrice di Domenica In, chiamata “regina della domenica”, sembra in un periodo davvero d’oro. Nonostante già l’anno scorso Mara Venier avesse annunciato che si sarebbe ritirata dalla conduzione del programma domenicale, per stare di più in famiglia, quest’anno è nuovamente ceduta al proprio lavoro.

Per lei, però, le cose stanno andando particolarmente bene. Durante la diretta di domenica 15 maggio, Mara Venier ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Questo, soprattutto, apre le porte a uno scenario completamente nuovo, che la vedrebbe vera protagonista della principale rete televisiva italiana.

Mara Venier lo annuncia a tutti: si terrà tra pochissimo

Anche questa edizione è stata per Mara Venier un vero e proprio successo. La conduttrice veneziana, infatti, riesce a rendere ogni suo programma leggero e conviviale, senza però rinunciare alla profondità delle interviste e delle storie personali. Durante la puntata di domenica 15 maggio, tra gli ospiti c’è stato anche Flavio Insinna, che ha presentato il film “A pugno duro” sulla storia delle Paralimpiadi e sull’uomo che, per primo, le ideò.

La conduttrice sa entrare nella profondità di ogni personaggio pur mantenendo ben netti i confini tra intimità e invasione, lasciando ogni ospite raccontare la propria storia nella misura in cui gli va di farlo. È proprio questo il segreto di ogni buon intervistatore e, quindi, di ogni programma riuscito. Proprio durante la diretta di domenica 15 maggio, la Venier ha annunciato che venerdì 27 maggio ci sarà Domenica In in prima serata, su Rai1.

L’annuncio ha letteralmente spiazzato tutti. La serata, che vuole celebrare il successo di questa stagione, sarà ricca di ospiti e sorprese inediti e sarà l’ufficiale conferma del ritorno di Mara Venier anche per l’anno prossimo. Questo inaspettato appuntamento in prima serata, però, fa pensare anche a una sorta di prova generale che la Rai sembri voler far fare alla conduttrice. Non si esclude, infatti, che la Rai stia pensando a un programma in prima serata da proporre proprio alla regina della domenica, per l’anno prossimo.

Se così fosse, la serata del 27 maggio sarebbe un primo tentativo di proporre Mara Venier proprio di venerdì sera in un format a lei noto, quello del varietà con interviste, e a cui il pubblico è già ampiamente affezionato. Non ci resta che aspettare la data e vedere come andrà: Mara Venier sta spiccando il volo?

