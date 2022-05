alvin-fa-preoccupare-ilary,-brutta-notizia-dall’isola:-minaccia-di-abbandono-immediato

L’inviato Alvin ha in serbo aggiornamenti preoccupanti su uno dei concorrenti in gara: la situazione si fa davvero incerta.

Alvin, al secolo Alberto Bonato, è il brillante e indaffarato inviato di Ilary Blasi, e conduce l’atteso appuntamento bisettimanale dall’atollo onduregno. Ormai perfettamente integrato nelle dinamiche del programma, il conduttore milanese affronta con spirito gli inconvenienti della diretta, moderando anche i frequenti scontri a Playa Palapa.

Come anticipato, i naufraghi non sono affatto esenti da infortuni e da imprevisti: è quanto successo durante l’ultimo prime time del programma. L’isolano Roger Balduino è rimasto infatti vittima di un incidente durante la prova dell’orologio, disputata in contrapposizione al campione di pugilato Clemente Russo. La prova, già impari per peso e forza muscolare, si è conclusa con la sconfitta del modello brasiliano, che è rovinato a terra tra lo sgomento di pubblico e studio. Ecco gli ultimi aggiornamenti, direttamente da Alvin.

Alvin lo ammette: Roger è ancora sotto osservazione

Durante l’ultima puntata del survival game di Canale 5, Alvin ha cercato di rassicurare gli animi dall’Honduras. L’inviato ha infatti informato la conduttrice e gli spettatori del format: “Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento. Bisognerà capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue condizioni…“.

Il prime time è ora imminente, e i fan del programma si chiedono se il loro beniamino riuscirà a presenziare alla nuova puntata in arrivo. Alvin ha fornito ulteriori informazioni circa lo stato di salute di Roger tramite un breve comunicato sui social. Secondo l’inviato, Roger sarebbe incorso in una dolorosa distorsione, e sarebbe perciò costretto ad indossare un tutore per proteggere l’arto da urti e scossoni. È perciò improbabile che il modello sarà in grado di partecipare alle prove leader e ricompensa: in condizioni ottimali potrà semmai sedere accanto ai compagni in Playa Palapa. Certamente, se le sue condizioni dovessero aggravarsi e richiedere un intervento medico tempestivo, non è escluso che, come le compagne Patrizia Bonetti e Jovana Drjodevic, possa far ritorno anticipatamente in Patria. Seguiremo con interesse le vicende del prime time, avendo cura di aggiornarvi con perizia circa il destino di Roger a l’Isola dei Famosi.

