Al via all’ottava Edizione del Premio Anna Magnani il 17 maggio a Roma

In arrivo l’VIII EDIZIONE del PREMIO ANNA MAGNANI; tra i numerosi importanti premiati: Laura Chiatti, Antonia Liskova, Francesco Scianna, Edoardo Leo, Marco Bonini, Franco Nero, Leo Gassmann, Eleonora Daniele, Massimo Wertmuller e tanti altri con grandi sorprese nelle diverse categorie.

Il Premio rappresenta l’omaggio da parte del Cinema Italiano alla grande attrice italiana Anna Magnani, che, con una impareggiabile carriera teatrale e cinematografica nazionale ed internazionale, culminata con l’Oscar vinto oltre sessanta sei anni fa per l’interpretazione di Serafina Delle Rose nel film “The Rose Tattoo” (La Rosa Tatuata) di Daniel Mann, rappresenta una delle maggiori interpreti femminili della storia.

Anna è stata la prima attrice italiana a vincere l’ambito premio e, ancora oggi, è l’unica ad averlo vinto per l’interpretazione in un film americano, recitato in lingua inglese.

Il premio Anna Magnani è la più importante manifestazione internazionale dedicata alla memoria della grande attrice italiana. Questa VIII Edizione avrà un programma ricco di sorprese e di premiati, condotto dal giornalista Rai Stefano Buttafuoco. L’evento è organizzato e diretto da Francesca Piggianelli, con il patrocinio della Regione Lazio e SIAE, del Centro Sperimentale di Cinematografia, Visioni&Illusioni, con il Riconoscimento della Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il supporto di Roma Lazio Film Commission e di Cinecittà Panalight.

Il premio verrà assegnato agli artisti e personaggi del cinema, della musica, della tv, del giornalismo, del teatro, alle maestranze più autorevoli e ai nuovi talenti.

Questo il link dello special che racchiude le varie edizioni del Premio:



Programma VIII Edizione

Le categorie “Premio Anna Magnani” : “Premio International” “Premio miglior attrice e migliore attore” “Premio speciale musica” “Premio speciale carriera” “Premio Opera Prima” “Premio documentario” “Premio cinema e maestranze” “Premio speciale teatro” “Premio nuovi talenti” premi speciali giornalismo e tv e menzioni speciali.

Il Comitato d’onore è composto da autorevoli personaggi della cultura e del giornalismo ed amici che hanno conosciuto Anna Magnani. Il programma prevede, proiezioni, premiazioni, letture e testimonianze di artisti, registi, produttori, relatori, critici e con la presenza di stampa e tv.