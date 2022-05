“A tutto c’è un limite!”: oltraggio gravissimo a Laura Maddaloni, è bufera sulla produzione

Aria di tempesta per la naufraga eliminata Laura Maddaloni: la diretta di stasera si preannuncia infuocata.

La judoka Laura Maddaloni è stata uno dei volti più iconici dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. L’atleta, approdata in coppia con il marito Clemente Russo a Playa Palapa, si è subito imposta come leader femminile del gruppo di naufraghi, spiccando tra le compagne per le sue velleità da gladiatrice 2.0.

Dotata di forza d’animo e caparbietà, la bella Laura ha inizialmente conquistato il pubblico del programma, pur finendo ripetutamente rimbalzata tra l’atollo principale e quello secondario. È risultata infine sconfitta al televoto durante l’ultima puntata, e la sua epurazione dal gioco è ora fonte di infinite polemiche.

Laura Maddaloni pronta a disertare lo studio di Canale 5?

L’indice di gradimento dei coniugi Russo-Maddaloni è gradualmente colato a picco a causa del loro accanimento contro Nicolas Vaporidis. Se Clemente è arrivato a minacciare apertamente l’attore di origine greca, promettendo: “In puntata ti faccio un c**o così“, la moglie non è stata esente da feroci critiche. La judoka, infatti, appare agli occhi del pubblico come una navigata stratega, e si mormora piloti anche il marito nelle dinamiche di Cayo Cochinos.

La sua eliminazione è stata salutata dal pubblico in studio con un sonoro boato: i voti a suo favore ammontavano infatti ad un risicato 5%. L’opinionista Vladimir Luxuria le ha inoltre riservato parole piuttosto caustiche: dopo aver gioito per la sua eliminazione del reality, ha ricevuto una pacata ammonizione dalla conduttrice del programma. Ilary Blasi ha infatti spezzato una lancia a favore dell’atleta: “Ma dai! Almeno ci ha sempre messo la faccia!“. La risposta lapidaria dell’opinionista non si è fatta attendere: “Sì, ma con le ciglia finte!“.

Una fetta del pubblico non ha gradito l’accanimento nei confronti di Laura Maddaloni. Nonostante le preferenze personali, molti spettatori ritengono eccessiva l’animosità a lei destinata, e ventilano l’ipotesi che la judoka rifiuti l’ospitata nello studio di Mediaset.

Che vergogna il comportamento in studio per la sconfitta al televoto di #LauraMaddaloni e l’entusiasmo fomentato e pilotato. A tutto c’è un limite, fossi in #laura stasera non andrei in studio @IsolaDeiFamosi #isola — Diego Sperling (@Disperlinglibe1) May 16, 2022

Ne sapremo certamente di più durante la messa in onda del prime time: sospettiamo però che la voglia di rivalsa e il carattere roccioso di Laura Maddaloni avranno la meglio su ogni polemica. Del resto, l’ex naufraga non si è mai sottratta agli scontri a viso aperto, e forse sta scalpitando nell’attesa del confronto diretto con la loquace Vladimir.

