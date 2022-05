8 modi per trovare la tomba di una persona cara in un cimitero

Gli esseri umani hanno visitato le tombe dei loro antenati per migliaia di anni, ma spesso accade che è difficile trovare un defunto nel cimitero. Trovare queste tombe, che siano per qualcuno che conosci o per un passato relativamente lungo, non è sempre un processo semplice. Sebbene sia più facile trovare le tombe oggi di quanto non lo sia mai stato prima, ci sono ancora molte congetture.

Visitare la tomba di un antenato è spesso un’esperienza entusiasmante. Mette in prospettiva la tua mortalità, ed è anche un’opportunità per rispettare coloro che sono morti prima di te e che grazie e loro tu esisti.

Se non ti sei preso il tempo per trovare le tombe dei tuoi antenati, potresti sentire che manca un pezzo del tuo puzzle genealogico. Se sei pronto per iniziare il tuo viaggio di scoperta, segui questi passaggi per trovare la tomba di una persona cara in un cimitero.

Come trovare una tomba in un cimitero

Se il tuo parente è in una tomba contrassegnata dal nome e cognome, tira un sospiro di sollievo. Questo rende il processo di ricerca della loro tomba molto più semplice.

La maggior parte delle tombe moderne sono contrassegnate e registrate in qualche modo. Se stai cercando una tomba contrassegnata con nome e cognome, segui questi passaggi.

1. Raccogliere informazioni sul defunto

Se non sai cosa stai cercando, non lo troverai mai. Inizia la tua ricerca raccogliendo informazioni importanti sul parente. Se stai cercando più tombe contemporaneamente, compila quante più informazioni possibili. Avrai bisogno di informazioni dai record vitali come:

Nome completo (nome, secondo, cognome)

Data di nascita

Data di morte

Luogo della morte

Anche se è facile rimanere intrappolati nei dettagli della vita di una persona, è la loro morte che ci preoccupa davvero. Il luogo e la data della loro morte sono essenziali per localizzare la loro tomba in modo rapido e semplice.

Come trovi queste informazioni vitali? Un ottimo posto per cercare sono i documenti del censimento, i testi religiosi di famiglia o altri documenti. Anche gli archivi dei necrologi nei giornali sono una grande risorsa.

2. Controlla le risorse online

Una volta raccolte le informazioni necessarie per iniziare la ricerca, è il momento di individuare la tomba. Il miglior punto di partenza è anche il più semplice: online. Non sorprende che con la nostra vasta gamma di strumenti online oggi ci sia anche un modo per trovare le tombe online. Questo rende l’intero processo molto più semplice.

La migliore risorsa per cercare virtualmente le tombe è:

Una società italiana la Stup 1 Srls gestisce questo software e l’app per smartphone e lo vende ai comuni italiane. Quindi quest’app legge i database dei comuni italiani che hanno aderito. Inserendo le informazioni anagrafiche del tuo parente, puoi vedere rapidamente anche se ci sono foto online. Potrebbe essere così semplice trovare esattamente quello che stai cercando.

Se sei riuscito a trovare il defunto su Aldilapp puoi anche verificare se un famigliare quindi tuo parente ha riscattato il suo profilo digitale. Qualora non è stato fatto potrai avviare tu la procedura per riscattare il profilo del defunto. Potrai inserire le foto, la biografia e gestire la sua pagina come sai già fare in qualsiasi social network, il funzionamento e molto simile.

3. Contattare le pompe funebri

Se non hai fortuna con nessuno dei siti Web di cui sopra, non preoccuparti. Ci sono ancora modi per trovare queste informazioni. Inizia contattando tutte le pompe funebri che erano in attività durante il momento della morte del tuo parente. Questi sono quelli che hanno maggiori probabilità di avere registrazioni di dove riposano gli antenati. Potrebbe essere necessario effettuare più chiamate, ma avranno queste informazioni.

Se non riesci a individuare l’impresa di pompe funebri giusta o non è più in attività, contatta l’ufficio anagrafe comunale. A volte dovrai pagare una quota o dimostrare la tua relazione con il parente per accedere a queste informazioni, ma nella maggior parte dei casi sapranno dove trovare la tomba.

4. Visita al cimitero

Una volta individuata la tomba della persona amata, è tempo di trovare la sua tomba. Alcuni cimiteri sono grandi, quindi questo passaggio è spesso più intimidatorio di quanto sembri quando ti trovi di fronte a file e file di tombe.

La buona notizia è che esiste un modo semplice per evitare di cercare all’infinito. Se questo è un cimitero moderno, molto probabilmente hanno un sito web. Dovrebbe esserci una mappa o una funzione di ricerca che consenta di individuare rapidamente la tomba del tuo parente. Anche se il cimitero non ha un sito web, chiama per chiedere dove si trova la tomba.

Anche in questo caso l’applicazione Aldilapp può aiutarti ad orientarti all’interno del cimitero.

Aldilapp indica l’area e il numero di loculo della posizione della tomba.

Le tombe sono generalmente organizzate in blocchi, lotti e sezioni. Di solito troverai il numero inciso sul lato della lapide, oppure c’è qualche altro indicatore del lotto e del numero della tomba. Anche l’uso di pennarelli nei cimiteri poco curati.

5. Trova la tomba

Quando hai trovato la tomba di persona, prenditi del tempo per riflettere. Questo può essere un momento potente ed emozionante, anche se non conoscevi personalmente il parente. Molte persone trovano rilassante pulire la tomba, portare fiori o scrivere una nota. Tuttavia, chi n on ha tempo di farlo si rivolge ad Aldilapp.

Con Aldilapp potrai inviare fiori ai defunti e scegliere un pacchetto di manutenzione e pulizia con un piccolo costo mensile.

Come trovare una tomba non contrassegnata in un cimitero

Una tomba anonima è difficile da trovare, ma non impossibile. Se il tuo parente è morto molto tempo fa, la sua tomba potrebbe non avere un segno o alcun record.

1. Completare i passaggi 1-3 sopra

I primi passi sono sempre gli stessi di trovare una tomba segnata. Dovrai determinare quante più informazioni possibili, in particolare su dove è morto il tuo antenato. Ci sono molti modi inaspettati per trovare la posizione del cimitero se il corpo del tuo parente riposa in uno.

Oltre a chiamare l’ufficio anagrafe cimiteriale e parlare con le pompe funebri, prova queste fonti:

Vecchi giornali

Necrologi

Documenti di famiglia

Corrispondenza familiare (lettere, ecc.)

Registri della Chiesa

L’obiettivo è determinare il luogo in cui è stato sepolto il tuo parente. Sfortunatamente, ci sono spesso casi in cui queste informazioni semplicemente non sono possibili. Alcune località e comunità semplicemente non hanno investito nella tenuta dei registri fino a tempi molto recenti.

Ciò significa che potresti non essere in grado di trovare la posizione esatta, anche se conosci la città in cui è morto il tuo parente.

2. Localizzare il luogo di sepoltura

Se trovi il luogo di sepoltura, ci sono alcuni metodi per trovare la tomba vera e propria. Nei secoli passati, non era raro che le persone venissero seppellite in fosse comuni o non ricevessero una lapide.

Ecco alcune cose che dovresti sapere su una tomba anonima:

La lapide potrebbe non essere in testa alla tomba

L’indicatore potrebbe semplicemente annotare l’area, non la posizione esatta

Molte persone potrebbero trovarsi sotto un singolo marcatore

L’indicatore potrebbe essere illeggibile o addirittura danneggiato

I pennarelli potrebbero trovarsi su tombe vuote

Se trovi l’area in cui sospetti che il tuo parente sia sepolto, ci sono una serie di passaggi archeologici possibili. Tuttavia, questi passaggi sono solo per professionisti. Molti stati hanno leggi sullo scavo o il disturbo delle tombe e potresti non essere legalmente autorizzato a farlo tu stesso:

Sondaggio con asta: un’asta di 6 piedi con un’estremità smussata spinge nel terreno per trovare cofanetti o volte.

Carotaggio del suolo: un tubo cavo viene inserito sopra una tomba sospetta e il terreno viene rimosso per trovare prove di disturbo. Ciò richiede un archeologo qualificato.

Scavo: rimozione sistematica del suolo in modo controllato per trovare tombe senza causare danni.

Radar che penetra nel terreno: un’onda radar nel terreno registra il materiale che attraversa.

Resistività: una carica elettrica scorre nel sottosuolo per misurare la ritenzione di umidità nel terreno che potrebbe individuare una tomba.

Conducibilità: un campo magnetico viene applicato al terreno per creare una mappa del suolo.

Sebbene tutti questi siano modi efficaci per trovare una tomba non contrassegnata, richiedono molto tempo e distruggono l’area. Dovrai decidere se questo è qualcosa che si adatta bene alla tua ricerca.

3. Visita la tomba o il luogo

Se riesci a localizzare la tomba anonima, congratulazioni. Questo è un grande risultato! Assicurati di tenere traccia dei tuoi progressi e delle nuove informazioni da trasmettere alla città o ad altri gruppi storici.

È questo tipo di ricerca genealogica che rende più facile per le altre persone individuare i propri antenati in futuro.

Se non riesci a trovare la tomba esatta, potresti comunque visitare un luogo vicino o il cimitero. Questo è ancora un modo per sentirsi vicini ai propri antenati e per onorare la loro memoria.

Sentiti più vicino al tuo passato

Visitare le tombe dei parenti defunti ti avvicina alla tua stessa storia. Non capita spesso di prendere un momento fuori dai nostri impegni per riflettere su coloro che hanno vissuto prima di noi. Andare al loro luogo di riposo finale mette molte cose in prospettiva e allo stesso tempo onora i loro ricordi.