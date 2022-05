Raoul Bova non si trattiene: “Ma come hai fatto?”. Stupore in diretta, non capisce più nulla

Oggi sulla cresta dell’onda grazie a Don Matteo, Raoul Bova si è raccontato in un’intervista. Una sorpresa l’ha però lasciato senza parole

L’attore, che ha celebrato poco tempo fa i trent’anni di carriera, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo durante la puntata di sabato 14 maggio. Raoul Bova, dopo qualche anno di stallo, è ritornato sulla cresta dell’onda grazie a Don Matteo, la fiction che gli ha consentito di vestire i panni del parroco più amato della televisione.

Proprio in questo periodo, sta per essere lanciata anche un’altra fiction che lo vedrà protagonista: Giustizia per tutti, su Canale5. Il periodo è quindi d’oro, per l’attore: una sorpresa inaspettata, però, l’ha lasciato di stucco. Il momento è stato delicato e profondo e Raoul Bova non è riuscito a trattenere lo stupore e l’incredulità. Ecco cos’è successo.

Raoul Bova senza filtri: “Mi hai fregato!”

Nel corso della sua carriera, Raoul Bova è riuscito a mettere in equilibrio la sua bravura e la sua bellezza. Se, agli inizi, è stato soprattutto il suo fascino a conquistare i produttori televisivi e il pubblico, di anno in anno è emerso anche il suo grande talento e la sua profondità umana. Proprio per questo, infatti, Raoul Bova è riuscito a interpretare personaggi molto diversi tra loro e anche molto complicati, internamente.

Durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, l’attore ha raccontato il proprio vissuto personale come figlio e come padre. Raoul Bova, infatti, ha quattro figli: i primi due, ormai ventenni, li avuti da Chiara Giordano. Le due piccoline, invece, sono figlie del matrimonio con Rocìo Morales, la seconda moglie. Queste due diverse e distanti esperienze di paternità l’hanno arricchito come uomo, forte anche del vissuto da figlio avuto grazie ai suoi genitori, che ricorda con emozione.

Proprio durante l’intervista, Silvia Toffanin gli ha mostrato un video sorpresa fatto dai suoi figli grandi, Alessandro e Francesco. I due ragazzi hanno voluto ringraziare il padre per avergli trasmesso un forte senso di famiglia, nonostante la separazione dalla madre e nonostante le difficoltà della vita. Il video ha letteralmente messo in crisi Raoul Bova che, con gli occhi lucidi, ha detto alla conduttrice: “Mi hai fregato! Ma come hai fatto?!“. L’attore, infatti, ha chiesto a Silvia Toffanin come abbia fatto a convincere i due ragazzi a mostrarsi in camera, attività che non amano e schivano il più possibile.

La conduttrice, però, ha sottolineato che il loro amore per lui e per la famiglia li ha portati quasi naturalmente a prestarsi a questo video e Raoul Bova, già commosso, è rimasto letteralmente senza parole.

