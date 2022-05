Oroscopo di Branko dal 16 al 22 maggio: una settimana alla grande per molti segni. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Cari Ariete, la vostra settimana va alla grande, iniziate a percepire più forte la presenza di Giove e le vostre giornate sono ottimamente protette da Venere che, oltre ad essere il pianeta dell’amore è anche la stella della piccola fortuna quotidiana. Può mai impensierirvi questo Mercurio retrogrado? La risposta, per il momento, è un deciso no. Ma anche voi vi ritroverete a fare i conti con qualcosa di un po’ ‘storto’. Il focus è, per tutti i segni zodiacali, sulla comunicazione. In questo periodo dovete imparare ad ascoltare prima di parlare, cosa che la vostra irruenza non concepisce, eppure è questo il compito che vi si chiede di portare a termine. Ci riuscirete? Per voi è una bella sfida, ma niente vi esalta più di una sfida: buon divertimento!

Toro – Cari Toro, l’oroscopo della settimana dal 16 maggio al 22 maggio parla per voi, molto chiaramente, di soldi. Da una parte i pianeti in Ariete, Venere e Giove vi presenteranno a breve delle occasioni per migliorare la vostra posizione economica, dall’altra parte, quel Mercurio un po’ così vi fa intravedere qualcosa di poco chiaro, che non afferrate. In questo momento è bene tuffarsi solo in situazioni che abbiano un esito certo. Se i soldi in arrivo sono legati a una promozione, a un nuovo contratto di lavoro, a un’eredità, molto bene! Ma se vi trovate davanti a proposte confuse non chiare su modi e tempi, la cosa migliore è temporeggiare, approfondire e, se è il caso, passare oltre. Ci saranno, anche a breve, altre, più concrete occasioni per voi.

Gemelli – Cari Gemelli, niente ferma il volo leggero che vi state godendo in questi giorni. Un volo che si alzerà a breve, per raggiungere altitudini ancora maggiori. Questo Mercurio vi pone qualche piccolo intoppo nella gestione delle vostre giornate, ma voi siete in uno stato d’animo che non si farà rovinare né scoraggiare da imprevisti o ostacoli. Sapete che fanno parte della vita e che tutto si può superare. E’ il vostro atteggiamento di questa primavera che fa e farà la differenza per voi. Avanti tutta!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Cari Cancro, iniziamo con la bella notizia. Avete ancora per qualche giorno l’energia di Marte dalla vostra parte, che vi sostiene in un passaggio dell’anno che ha deciso di mettervi alla prova. Le stelle dell’oroscopo della settimana dal 16 maggio al 22 maggio vogliono vedervi più reattivi e hanno deciso di lavorare su due fronti. Da una parte vi stimolano a guardarvi dentro per cercare risorse per guardare avanti, vogliono conoscere i vostri veri desideri, quelli che forse neanche voi conoscete ancora. Dall’altra parte, Mercurio pretende da voi, che guardiate indietro, un’ultima, definitiva volta, per affrontare qualcosa che non è chiuso ma che lavora ancora nella vostra mente e nel vostro cuore. Il periodo che si apre, non sarà facile, ma sarà prezioso, perché promette di mettervi in condizione di sanare, finalmente, vecchie ferite e di lasciarvi guardare avanti più liberamente.

Leone – Cari Leone, in questo momento di gran riscossa, non sarà certo Mercurio a impensierirvi. In qualunque modo voglia provare a mettervi i bastoni tra le ruote, voi siete convinti, è destinato a fallire. Sei in uno di quei momenti in cui ti senti il re del mondo, non hai paura di nulla e pretendi che tutti si accorgano del tuo carisma, delle tue notevoli doti, del tuo innato talento. Ecco, in questo contesto, quello che è da tenere sotto controllo è la reazione dell’ambiente che vi circonda. Impegnati a rimirare voi stessi, spesso perdete di vista gli altri, a iniziare dalle persone che vi sono più vicine che si sentono, all’improvviso trasparenti. Usate queste belle energie che vi rendono così vitali e forti in questo periodo per condividere gioie e successi con chi vi vuole bene. Sarà molto più bello.

Vergine – Cari Vergine, qui c’è da armarsi di santa pazienza. Questo Mercurio ha deciso di farvi impazzire, ma se fate il suo gioco ci riuscirà prima del previsto. Per voi accorgervi di avere difficoltà a comunicare bene con chi vi circonda, a trovarvi in confusione su qualcosa che pensavate di maneggiare con sicurezza, è veramente una tortura. Siete apprezzati per la vostra razionalità, la mente sempre lucida e la precisione con cui spiegate i vostri pensieri. In questo momento non vi riconoscete quasi. Forse tutte queste difficoltà, sono dovute anche a un cumulo di stanchezza. Per recuperare velocità di pensiero niente di meglio di un po’ di tempo libero da passare in relax, per staccare la spina e tornare poi più brillanti di prima.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Cara Bilancia, questa Venere storta non ti piace neanche un po’. Ma come, il tuo pianeta che osa mettersi contro? Un paio di volte l’anno succede, e bisogna rassegnarsi al fatto che il superpotere dell’eleganza e del fascino si affievolisce un po’. Ma è proprio questo il momento in cui puoi mettere in campo le tue tante altre risorse. L’oroscopo della settimana dal 16 maggio al 22 maggio ti vede impegnata alla ricerca di una nuova sfida. Vuoi tornare a studiare? Vuoi imparare a suonare la chitarra? Vuoi cimentarti in uno sport che non hai mai provato? Ecco come investirai le tue energie per aumentare le frecce al tuo arco.

Scorpione – Cari Scorpione, l’energia di Marte vi sostiene e vi spinge sempre più avanti. Venite da un ottimo periodo, in cui avete raggiunto importanti risultati, soprattutto nel campo del lavoro. Ora dovete fare attenzione a concentrarvi per mantenere le posizioni tanto faticosamente guadagnate. La vostra stella brilla ancora molto forte e l’oroscopo della settimana prossima vi vede ancora in ottima posizione per continuare ad avanzare sulla vostra strada. In amore e in generale nelle relazioni invece, inizia un periodo in cui sarà importante fare affidamento sul vostro straordinario intuito, seguitelo ciecamente, perché rimane la vostra migliore arma segreta.

Sagittario – Cari Sagittario, per voi l’oroscopo della prossima settimana ha due facce. Da una parte, ci sono i pianeti che bruciano in Ariete, Giove e Venere che vi regalano non solo energia, ma un’abbondante dose di fortuna da spendere nel modo che volete, perché abbraccia ogni campo della vostra vita. Dall’altra parte però, questo Mercurio retrogrado inizia a gettarvi in confusione. E il punto è proprio questo. Siete in un momento in cui potete scegliere come canalizzare le vostre energie e su quali obiettivi puntare, ma purtroppo non avete affatto le idee chiare. Le stelle vi invitano a prendervi il tempo che vi serve per riflettere, a concentrarvi su quello che volete. Chiarito questo, non vi resterà che andarlo a prendere.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Cari Capricorno, non ci gireremo intorno. Non è il momento più tranquillo del vostro 2022. Questi pianeti non fanno che sollevare questioni, discussioni, polemiche. L’ambiente famigliare, in particolare, sembra ribollire di tensioni e voi, che non siete esattamente noti per le vostre abilità di comunicatori, non riuscite a gestire situazioni che si risolverebbero attraverso un confronto aperto, franco e paritario. Ecco, questa è la soluzione, lo sforzo di applicarla, imparando a fare qualcosa che non vi piace e che per voi è difficile, lo dovete fare voi.

Acquario – Cari Acquario, questa primavera prosegue bellissima con tanti pianeti che fanno il tifo per voi. Venere vi regala fortuna nelle relazioni, Giove e Mercurio vi spingono sul lavoro. Nemmeno il moto retrogrado del pianeta della comunicazione sarà in grado di distrarvi dai vostri obiettivi anzi, vi riporterà sì sui vostri passi, ma solo per illuminarvi su un progetto passato abbandonato troppo in fretta e che può ora essere ripreso con successo. Avanti, così.

Pesci – Cari Pesci, dopo la grande abbondanza di Giove di cui state ancora godendo, è ora di fare i conti con quello che verrà. Carta e penna alla mano, perché per voi in questo momento è importante pianificare, organizzare, segnarsi date, avere a portate di mano promemoria. La confusione è infatti il dispetto che vi fa questo Mercurio. Voi che avete la tendenza a perdere la testa fra le nuvole, potreste essere in questo periodo ancora più distratti e sarebbe un vero peccato, perché invece quei bei pianeti in Ariete vi sostengono nel campo del lavoro, quindi è importante rimanere focalizzati sugli obiettivi e concentrati.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo di Branko dal 16 al 22 maggio: una settimana alla grande per molti segni

L’articolo Oroscopo di Branko dal 16 al 22 maggio: una settimana alla grande per molti segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.