MATTEO SICA liberiamo il nostro cuore dalla RUGGINE con il nuovo singolo

MATTEO SICA e D’ART sono appena usciti con il loro nuovo singolo RUGGINE, ed andiamo ad incontrare il “PopPoeta” Matteo Sica per conoscere un po’ il significato di questo nuovo brano.

Ciao Matteo, oramai ci hai abituato ai tanti contenuti che sono rinchiusi in ognuna delle tue canzoni, sei passato dalla dimensione del sogno erotico-sentimentale della tua musica uscita sotto lockdown, all’inno alla rinascita di “Per tutte le volte” il brano uscito quasi a fine pandemia, e dal 13 maggio 2022, ti stiamo ascoltando con Ruggine: cosa vuoi comunicarci con questo singolo?

“Ciao a tutti i lettori e sempre grazie di trovarvi. Abbiamo passato un periodo lungo e difficile in cui tutto è diventato fermo e stagnante, anche per i sentimenti. Già in questa società non era facile riuscire a far fluire le emozioni e, con l’isolamento forzato, ci siamo abituati a chiuderci ancor di più. Come per ogni oggetto abbandonato anche sul nostro cuore si è formata la “Ruggine” che ci corrode e ci rende inceppati nel vivere i sentimenti. E come sempre tocca ad ognuno di noi decidere di volerci risvegliare e ripulire gli ingranaggi, di voler liberare le nostre emozioni e tornare a far volare i sentimenti, insomma di toglierci quel filo spinato che abbiamo messo attorno a noi (e che io ho anche tatuato su una gamba…).”

“In un certo senso, quindi, anche Ruggine è un brano dedicato alla rinascita?”

“Diciamo che in generale la ricerca della libertà e del bisogno di star bene è sempre stato ed è il tema che sta alla base di tutti i miei brani. Essere a disagio con se stessi e con le proprie emozioni è una forma di prigionia e la musica, che unita alla poesia diventa canzone, può essere un’ottima catarsi. Sai, fino a qualche tempo fa credevo di essere tra i pochi a vivere nella melanconia ma sto scoprendo che questi sentimenti sono comuni a molti ragazzi della mia età ed a diverse persone più grandi di me che si rispecchiano. Nonostante l’apparente vuoto di questa società c’è ancora un ampio bacino di poeti e di persone che credono ancora nei sentimenti ed io scrivo per me e per loro. In fondo se mi chiamano il PopPoeta un motivo ci sarà”

“Cosa si potrebbe fare, secondo te per liberarsi dalla ruggine, ma non da Ruggine?”

“ Bello il gioco di parole: nel mio piccolo ho imparato che per liberarsi di qualcosa o di qualcuno bisogna avere la voglia ed il coraggio di farsi un po’ del male e forzare la strada della comodità e dell’abitudine. Purtroppo ci si abitua anche a star male ed a subire alcuni comportamenti, lasciando che ci si arrovelli il cervello e che si somatizzi nel corpo. E’ una prova con se stessi togliersi di dosso quel che ci fa stare “arruginiti”. La libertà da Ruggine invece si acquista ascoltandola, cantandola, consumandola fino allo sfinimento.

“E delle barre di D’Art cosa ci dici?”

“Ci seguivano l’un l’altro, per via di Tomax il chitarrista ed amico in comune, e tra un “bella brò” ed un “se ti va fammi ascoltare qualcosa ” ecco lì che gli mando in preascolto un brano che stava per uscire. Gli piace, D’Art mi dice “Vuoi che ci salti un po’ su?”. Ne parlo con la mia produttrice e niente, il singolo viene rimesso in lavorazione, completamente riarrangiato da MiCam con l’ausilio di Frank Coletti e con le barre di D’Art. Nel frattempo Samu ed io siamo anche diventati amici ed apprezzo molto di lui il fatto che pur essendo il figlio di Raf, un antesignano della musica pop italiana, sa essere un ragazzo molto semplice, alla mano e sempre molto educato. Samu si è fatto voler bene da tutto il mio team proprio per i suoi modi. Nel brano lui rispecchia un altro modo di reagire al freddo del cuore”

Un felice incontro artistico tra il “PopPoeta” vincitore del Deejay On Stage 2018 di Radio Deejay e l’urban pop di D’Art, anche lui di prossima uscita con un suo singolo che non vediamo l’ora di sentire.

Per adesso ascoltiamoci insieme RUGGINE

“Questo è il mio secondo brano in collaborazione con artisti della scena urban romana, una fusione di generi che mi sta dando delle belle vibes e che potrebbe diventare una trilogia, questa volta con una voce femminile. La collaborazione con D’Art è nata quasi per caso ma sono sicuro che ci porterà delle belle soddisfazioni artistiche e, vista la stima reciproca, anche di soddisfazioni personali. Non vedo l’ora di farvela ascoltare insieme sul palco” (Matteo Sica).

Classe 1998, è un giovane musicista dal puro talento. Attendiamo di vederlo sul palco di Piazza del Popolo il 21 come finalista al Play Music – Stop Violence; recentemente è stato selezionato quale artista di Mtv – New Generation, artista del mese per riviste specializzate e semifinalista del Fortuna Music Awards. Nel 2020, durante la pandemia, ha presentato il suo Ep d’esordio “Nel Paese dei Balocchi”, con cui ha ottenuto circa 500.000 plays su Spotify. A fine 2021, ha presentato il suo ultimo brano Per Tutte le Volte, un brindisi alla voglia di rinascita ed al superamento dei propri ostacoli, brano spesso usato in eventi e video sociali e motivazionali. È stato due volte ospite di Fiorello come Bollino Rosso (Edicola Fiore), per poi seguirlo anche a Viva Rai Play . Nel 2018 vince il DeeJay OnStage , contest di Radio DeeJay , che gli ha permesso di esibirsi al Deejay On Ice , sul palco di Capodanno insieme a nomi come Irama, The Kolors e Fasma.

Nel 2020 è stato finalista nel contest di Aw Lab , come artista selezionato da Madame ed Ensi . In questo 2022 Matteo Sica è già uscito in feat. con il rapper Emez e sta preparando tante sorprese e collaborazioni per il suo pubblico.

Classe 2000, Samuele Riefoli a.k.a. D’ART è un cantautore romano che inizia a muovere i suoi passi nello scenario urban nel 2017, pubblicando le sue produzioni. I primi approcci alla musica avvengono al liceo, con un gruppo di amici. Nel 2019 scrive e interpreta con suo padre, il cantautore RAF, il brano “Samurai” (Girotondo Srl/Sony Music), che diventa lo spot della campagna pubblicitaria Ringo. Nel 2021 ha pubblicato Stupenda e Brutti Sogni due brani dedicati all’amore ma con diverse angolature musicali. A brevissimo sarà in uscita con il suo prossimo singolo e, contemporaneamente alla sua attività musicale, frequenta The Pennsylvania State University dove studia Strategic Communications.

