Isola dei Famosi, grossa novità dell’ultim’ora: da Amici direttamente in Honduras

Novità dell’ultima ora per l’Isola dei Famosi, in arrivo un nuovo naufrago che i telespettatori hanno imparato a conoscere nel programma Amici.

Da poco è arrivata la notizia che sull’Isola dei Famosi sono in arrivo quattro nuovi naufraghi e che tra questi c’è un ex volto di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Ilary Blasi e la produzione del reality show che si svolge su un’isola deserta dell’Hoduras hanno deciso di rimpinguare il numero dei concorrenti perché si è deciso di allungare il programma di un altro mese rispetto a quanto previsto inizialmente.

Ad affrontare la fame e la sete, le condizioni climatiche estreme e la natura selvaggia saranno una donna e tre uomini. Tra questi ultimi c’è un nome prestigioso che il pubblico ha avuto modo di conoscere perché ha lavorato come professionista nel programma della De Filippi.

Isola dei Famosi, quattro nuovi naufraghi: tre uomini e una donna

La decisione di allungare il reality show ha costretto Ilary Blasi a scegliere altri quattro concorrenti che si affiancheranno a quelli ancora rimasti in Honduras. Tra questi spicca il nome di Marco Maccarini, probabilmente il più famoso del quartetto.

Meccarini farà il suo debutto in un reality show all’età di 45 anni. Lui stesso si definisce “avventuroso, sportivo e leale”. Conduttore storico di MTV, ha partecipato a Le Iene e nel 2015 ha lavorato come professore di canto nella scuola di Amici.

Assieme a lui sbarcheranno sull’isola altri tre naufraghi. La prima è Pamela Petrarolo, famosa per aver partecipato a Non è la Rai, lo storico programma Mediaset ideato da Gianni Boncompagni. Adesso la Petrarolo lavora come conduttrice ed opinionista e sedici anni fa ha preso parte al reality la La Fattoria. Di recente ha partecipato alla trasmissione All Together Now.

Gli altri due uomini, entrambi single, in arrivo sulle spiagge dell’Honduras sono il modello italo-marocchino Gennaro Auletto , di 22 anni, che si definisce “ambizioso, solare ed indipendente“, e Luca Daffrè, di 29 anni, noto per aver fatto il tentatore a Temptation Island e il corteggiatore a Uomini e Donne.

Il loro arrivo non è visto di buon occhio dai puristi del reality di Canale 5, perché rischiano di togliere visibilità e possibilità di vittoria ai concorrenti che stanno sopportando condizioni di vita estreme da quasi due mesi.

