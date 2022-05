“come-sono-andato-in-onda”.-flavio-insinna,-la-confessione-dalla-venier:-il-dettaglio-choc-sfuggito-a-tutti

Flavio Insinna è stato tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 15 maggio. Il noto conduttore de L’Eredità ultimamente è stato impegnato anche con una fiction di Rai1, che andrà in onda a partire da domani, lunedì 16, e sarà intitolata “A muso duro”: Insinna sarà il protagonista di uno sceneggiato che racconta la nascita delle prime paraolimpiadi grazie all’intuizione di un medico, Antonio Maglio.

Il conduttore e attore della Rai ha innanzitutto voluto svelare un piccolo aneddoto: “Adesso si può dire, voi non ve ne siete accorti ma abbiamo fatto dei giochi di prestigio perché giravo e conducevo. E quelli più appassionati se ne sono accorti e hanno detto ‘Insinna è impazzito e si è tinto i capelli‘, ma non era per vanità bensì servivano neri per il film”. Parlando poi della trama di “A muso duro”, Insinna si è commosso quando ha ricordato e ringraziato il padre, che era un medico: “Non lo ringrazierò mai abbastanza perché a 8 anni vedendo per la prima volta il basket in carrozzina mi ha aperto un modo”.

Parole che non hanno lasciato indifferente Mara Venier, la cui voce si è rotta dall’emozione. “La chiave nella vita – ha chiosato Insinna – e anche e soprattutto nella disabilità è lo stare insieme e lo sport”.