Amici21 | “Non ci sarà più”: coach in pericolo, rumor su una sostituzione sensazionale

Sembra che siano giorni difficili per un coach di Amici21. La sedia non è più certa, si parla di un sostituto: lo conoscono già tutti

Andrà in onda questa sera la finale di Amici21. Proprio domenica 15 maggio, quindi, verrà eletto il vincitore della ventunesima edizione del talent di Maria de Filippi tra Alex, Albe, Sissi, Luigi, Michele e Serena. Tutti i coach hanno almeno un proprio concorrente in finale, con qualche eccezione: Lorella Cuccarini ne ha due, Veronica Peparini nessuno.

Proprio per uno dei coach che questa sera si giocheranno la vittoria di un proprio concorrente, sembra che le cose non si stiano mettendo bene. Si parla di una prossima sostituzione, già a partire dalla prossima edizione: a prendere il suo posto un noto volto di Amici.

Amici21: Anna Pettinelli out?

Non è ancora finita l’edizione di quest’anno e si sta già parlando dell’anno prossimo. Ma Amici di Maria de Filippi è così: una macchina articolata e complessa, il cui perfetto funzionamento richiede mesi di lavoro e di prove, costanti e continue. Già dall’anno scorso, per quanto riguarda i giudici, è stato fatto un cambiamento che sembra aver funzionato alla grande: lo spostamento di “banco” di Lorella Cuccarini. Nell’edizione scorsa, infatti, la showgirl era una insegnante di ballo a fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Quest’anno, invece, la Cuccarini si è spostata al banco del canto a fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, andando a sostituire Arisa. La cantante, infatti, ha rinunciato al proprio ruolo per partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente, andando poi a trionfare. Ad occupare invece il vacante posto di insegnante di ballo lasciato libero dalla Cuccarini è stato Raimondo Todaro che, dalla Rai, è passato su Canale5. Queste novità sono piaciute ai telespettatori, che hanno trovato molto funzionante la presenza della Cuccarini nel canto. Non a caso, infatti, è l’unica coach che ha ben due dei suoi ragazzi in finale.

Per un’altra coach, invece, le cose non sembrano mettersi bene. Alcune indiscrezioni, infatti, sostengono che quella in corso per Anna Pettinelli sia l’ultima edizione come insegnante di canto. A sostituirla, ad Amici22, sembra che sarà un ex concorrente del talent show di Canale5. Sebbene non ci siano ancora ipotetici nomi in circolo, uno dei possibili insegnanti potrebbe essere Alberto Urso, cantante lirico dell’edizione di Amici18. Un altro nome potrebbe essere quello di Annalisa Scarrone, che ha partecipato nel 2011.

The post Amici21 | “Non ci sarà più”: coach in pericolo, rumor su una sostituzione sensazionale appeared first on Ck12 Giornale.