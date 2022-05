Amici | Una ex concorrente rivela: “Ho quasi toccato il fondo”. Racconta un dramma nascosto

Dura rivelazione per un’ex concorrente di Amici, molto chiacchierata e discussa. Il racconto è profondo, un dolore inenarrabile

Nel mondo dell’arte sono molte le storie difficili e anche traumatiche. Soprattutto nel campo della danza, l’estremo rigore fisico e mentale che viene richiesto ai ballerini fin dalla tenera età è spesso causa di dolori e di episodi difficili, che vengono metabolizzati solo con il tempo. Anche ad Amici, per quanto sia un talent show televisivo, non mancano i momenti di sconforto, elementi anche essenziali per la crescita di ogni talento.

Nelle sue storie Instagram, un’ex ballerina di Amici di Maria de Filippi ha rivelato un dettaglio delicato del proprio passato, segnato dai disturbi alimentari. Ecco il suo racconto e ciò che oggi è.

Amici, Rosa di Grazia lo ammette: “Da piccolina…”

È stata una concorrente molto discussa dell’edizione scorsa, Rosa di Grazia. La ballerina è entrata ad Amici20 all’inizio del programma, fortemente voluta e sostenuta dalla coach Lorella Cuccarini. Il suo carattere tosto e combattivo si è mostrato sin da subito, sia con gli altri concorrenti sia nei confronti con gli insegnanti. Una delle lotte più aspre che Rosa di Grazia ha dovuto combattere è stata quella con Alessandra Celentano.

Fin dall’inizio del programma, l’insegnante di danza classica ha fortemente criticato la ballerina poiché la riteneva poco talentuosa e con difetti fisici piuttosto importanti. È rimasto nella storia del programma, infatti, la descrizione fatta da Alessandra Celentano del piede della ballerina: “a rampino”. I loro momenti di discussione, infatti, finivano spesso per essere anche ironici e divertenti, anche grazie alla tempra della ballerina che riusciva a reggere il peso delle critiche.

L’edizione di Amici in cui partecipò Rosa di Grazia è quella che poi è stata vinta da Giulia Stabile, oggi ballerina professionista nel talent show. Sul proprio profilo Instagram, la ballerina spesso e volentieri risponde alle domande dei fan, curiosi della sua vita privata. Durante la giornata di sabato 14 maggio, un utente le ha chiesto: “Hai mai avuto insicurezze sul tuo fisico?“. Rosa di Grazia ha risposto di non aver mai avuto un brutto rapporto, con il proprio fisico. “Da piccolina, però…“, ha continuato, “…stavo quasi per toccare il fondo, non avevo un bel rapporto col cibo“.

La danza, la disciplina e lo sport l’hanno però riportata sulla corretta strada e sui valori di corpo sano e funzionale, essenziali per qualsiasi disciplina artistica.

