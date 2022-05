Valtteri Bottas e la fidanzata Tiffany, nudo frontale integrale: foto a luci rosse dopo il GP | Guarda

Valtteri Bottas ha approfittato della settimana di pausa del Mondiale di Formula 1 per concedersi una vacanza con la fidanzata Tiffany Cromwell. Il pilota dell’Alfa Romeo, reduce da un ottimo settimo posto nel Gran Premio di Miami, è rimasto negli Stati Uniti e si sta godendo un viaggio con la compagna e alcuni amici tra le bellezze del Colorado.

Bottas si è concesso un’avventura nella foresta di Aspen, situata nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose: qui ha deciso di farsi un bagno completamente nudo e di farsi anche scattare una foto, che sembra un dipinto per quanto è bella la cornice naturale offerta dalle betulle e dagli alti fusti. D’altronde per uno come lui che è cresciuto in Finlandia non deve essere stato un problema immergersi nudo nelle acque fredde del fiume Roaming Fork, a oltre 2.405 metri di altitudine. Tra l’altro questa non è la prima volta che Bottas si mostra come mamma lo ha fatto sui social: anche un mese fa, dopo il Gran Premio d’Australia, aveva pubblicato una foto che lo ritraeva in spiaggia mentre faceva la ruota senza vestiti.

Le vacanze in Colorado del pilota finlandese hanno sorpreso i suoi fan e pure le scuderie di Formula. Sia quella attuale, l’Alfa Romeo, che quella passata, la Mercedes, hanno infatti commentato con l’emoticon che rappresenta lo stupore.