uomini-e-donne-sotto-choc,-molestata-con-frasi-sessiste:-“mi-sento-offesa!”

Brutti secondi quelli che ha vissuto un noto volto di Uomini e Donne. L’episodio l’ha sconvolta, le sue parole sono cariche di risentimento e paura

Anche una dei volti più legati al programma di Maria de Filippi è caduta vittima di molestie verbali. Al giorno d’oggi è più facile esporsi e raccontare questi dolorosi episodi, che sui social trovano uno spazio accogliente. Non sempre, però, si riesce a reagire sul momento dell’offesa, anzi: spesso ci si congela nella paura e nel non sapere che fare, rimanendo immobili e zitte.

Anche per un’ex volto di Uomini e Donne, quindi, è arrivato questo spiacevole evento. Lo racconta proprio su Instagram, dove spiega le sue sensazioni e ammette: “Non sapevo che fare, mi sentivo quasi in colpa io“.

Uomini e Donne: Nilufar Addati e le molestie per strada

È sul proprio profilo Instagram che la ragazza ha deciso di raccontare questi spiacevoli episodi. Nel corso di un solo pomeriggio, infatti, ha subito per ben tre volte catcalling e ha dovuto sentirsi dire frasi spiacevoli e sessiste, non richieste. La prima volta è successo a bordo strada: mentre lei camminava, un uomo in macchina le ha urlato una frase offensiva, lasciandola spiazzata. La seconda volta, invece, è accaduto sempre camminando in strada, quando un uomo le è passato a fianco e le ha detto brutte parole all’orecchio. L’ultima, infine, ha avuto luogo dentro un supermercato.

Nilufar Addati ha sottolineato il modo in cui queste situazioni l’han fatta sentire, descrivendosi disgustata, offesa ed infastidita: “Mi ha lasciato una sensazione di schifo“, ha raccontato. Al tempo stesso, però, ha riflettuto sul fatto che non riuscita a reagire in alcun modo nel momento in cui ha subito queste molestie verbali. “Ho proprio ignorato: per tre volte di fila, in venti minuti, ho tirato dritto e non ho detto niente“. L’ex volto di Uomini e Donne ha poi raccontato di come, purtroppo, prevede che questi episodi succederanno nuovamente.

Ciò che si chiede, alla luce dei fatti accaduti in quella giornata, è se la prossima volta che accadrà riuscirà a guardarli in faccia: “Farli sentire piccoli come dei vermi e farli sentire una mer*a così come han fatto sentire me, ecco cosa avrei voluto fare“. Momenti difficili per Nilufar che, però, condividendoli con i propri fan apre e amplia l’insidioso argomento delle molestie verbali: più se ne parla, meglio è.

