“Tutta natura?”: sospetti sul fisico scultoreo di Sara Croce, lei costretta a confessare la verità

La modella che fa impazzire tutti ha dovuto sbottonarsi e dire la verità, ormai glielo chiedevano proprio tutti. Sara Croce senza filtri: ecco la risposta

Classe 1998, Sara Croce è ormai una presenza fissa del panorama televisivo Mediaset. Il suo corpo statuario l’ha infatti portata a Ciao Darwin, dove ha interpretato Madre Natura e, da quel ruolo, la sua carriera è continuata a crescere. Oggi su Instagram ha già raggiunto un milione di follower e, tra le attività social e televisive a fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, per lei il futuro si preannuncia radioso.

Nelle ultime ore, però, si è trovata a dover rispondere a una domanda piuttosto privata. È successo su Instagram, dove la modella ha ammesso tutto e ha svelato la verità sul suo fisico allenato e statuario.

Sara Croce mette fine ai dubbi una volta per tutte

A soli ventiquattro anni la sua carriera sembra già ben avviata. Se da un lato la bellezza la aiuta e la sostiene, dall’altra Sara Croce dimostra anche di essere una ragazza intelligente e con la testa sulle spalle. Invitata al Maurizio Costanzo Show nella puntata dell’undici maggio, Sara Croce si è addentrata nel tema dell’istruzione scolastica. A suo dire, la scuola manca dell’insegnamento di alcune questioni pratiche che, però, sono alla base dell’educazione civile, come il pagamento delle tasse.

Sara Croce, infatti, non perde mai un’occasione per mostrarsi al cento per cento e, soprattutto, per permettere al pubblico di andare più in profondità nella sua conoscenza, spesso ferma al solo lato estetico. Fuori dall’ambiente lavorativo, infatti, la Bonas di Avanti un Altro è riservata, soprattutto sulla propria vita privata. Su Instagram, però, molto spesso chiede ai suoi fan se hanno delle curiosità su di lei e, dopo averne ricevute un po’, risponde alle più gettonate.

Durante la giornata di giovedì 13 maggio, la Croce ha quindi svelato uno dei dubbi di molti suoi fan. Un utente, infatti, le ha chiesto se la sua bellezza sia tutta naturale o se abbia ricevuto qualche intervento chirurgico. Sara Croce, senza mezzi termini, ha risposto: “100%“. Contro ogni commento che la voleva rifatta già a ventiquattro anni, quindi, la modella ha difeso la naturalezza della propria bellezza, che le consente anche di lavorare.

Non ci resta che continuare a seguirla sui suoi canali social per scoprire se svelerà anche qualche altro dettaglio della sua vita privata, così gelosamente custodita.

The post “Tutta natura?”: sospetti sul fisico scultoreo di Sara Croce, lei costretta a confessare la verità appeared first on Ck12 Giornale.