serena-rossi-messa-a-dura-prova,-un-ruolo-delicato:-l’annuncio-direttamente-dal-set

L’attrice partenopea è alle prese con un nuovo progetto. Questa volta Serena Rossi è toccata nel profondo: ecco dove si trova e che importanza ha per lei

Attrice, conduttrice e cantante. Serena Rossi nella sua carriera ha davvero provato molti ruoli diversi e si è messa in gioco al cento per cento. In Rai, l’attrice ha diverse volte sperimentato la conduzione televisiva prima a Detto Fatto e poi, in solitaria, a Canzone Segreta. Il suo vero amore, però, resta il cinema, che ha onorato anche e soprattutto come madrina del Festival del Cinema di Venezia.

Nelle ultime ore, però, sui propri profili social ha svelato un nuovo progetto che sembra stia bollendo in pentola. La fotografia non lascia scampo a dubbi, la località è proprio quella: si smuovono i ricordi, per Serena Rossi.

Serena Rossi torna alle proprie origini: l’indizio

Nella sua carriera, Serena Rossi ha dato volto e voce a molte donne importanti, toste e combattive. Alcune sono di totale fantasia, come l’assistente sociale Mina Settembre nella serie tv che ha conquistato tutti i telespettatori Rai. Altre, invece, sono grandi donne realmente esistite e che hanno fatto breccia nel cuore degli italiani, ma non solo, come Mia Martini nella serie tv a lei dedicata.

L’attrice è nata a Napoli, città che nonostante la vita l’abbia portata lontana porta ancora nel cuore. L’amore per le proprie origini è evidente, in Serena Rossi: quando ne parla, della sua Napoli, le si illuminano gli occhi. Nelle ultime ore, su Instagram, l’attrice ha postato una fotografia del quartiere di Scampia, scrivendo: “Quando il vento dei soprusi sarà finito, le vele saranno spiegate verso la felicità. #Scampia #Set“. La citazione fa riferimento alle ormai note problematiche del quartiere, ma gli hastag fan capire la verità: per Serena Rossi c’è qualche progetto che bolle in pentola.

L’attrice conosce bene il quartiere di Scampia, poiché la località dove è cresciuta dista solo cinque minuti da quella zona. Durante un’intervista del 2013 aveva detto: “Lo conosco bene, mio nonno si è dovuto confrontare con queste persone“. Il ritorno a Scampia per un progetto lavorativo, che potrebbe essere una serie tv o un film dedicati proprio alla zona e alla sua difficile rinascita, le starà provocando emozioni e sensazioni profonde. Non ci resta che seguirla e aspettare degli aggiornamenti, per scoprire quale sarà il progetto al quale l’attrice sta lavorando.

