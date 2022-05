“Questo è l’incubo di Darwin”. Asia Argento sconvolta, cosa si trova davanti in strada a Roma | Guarda

Scene di ordinario degrado a Roma, la capitale che è ancora invasa dai cinghiali: con Roberto Gualtieri sindaco al posto di Virginia Raggi non è cambiato niente. Anzi, forse le cose sono peggiorate.

E a dimostrarlo questo clamoroso video postato da Asia Argento, la celebre attrice, che in una strada di Roma nord si è imbattuta in una enorme famiglia di cinghiali, intenti a contendersi il cibo che trovavano ribaltando i cassonetti dell’immondizia.

Un video che impressiona, non fosse altro che per la quantità di ungolati. E così Asia Argento, con verve sarcastica, ecco che commenta le immagini chiamando in causa Charles Darwin, il teorico dell’evoluzione della specie: “Questo è l’incubo di Darwin. Roma nord style”, conclude Asia Argento. Difficile darle torto…