parma:-lollobrigida,-‘all’attacco-per-un’alternativa-credibile’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “La partita di Parma non si può giocare se non all’attacco. Con Priamo Bocchi candidato sindaco, Fratelli d’Italia non è sola. Tanta gente è con noi e raccoglie un messaggio di speranza alla città rispetto alla degenerazione urbana e all’indebolimento delle imprese che abbiamo visto in questi anni. Grazie al lavoro sul territorio portato avanti dai parlamentari Tommaso Foti e Gianluca Vinci, dal consigliere regionale, Marco Lisei, e ai coordinatori regionale e provinciale del partito, Michele Barcaiuolo e Federico De Belvis, possiamo arrivare al ballottaggio perché rappresentiamo un’alternativa credibile”. Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla presentazione della lista di Fdi per le elezioni amministrative di Parma per Priamo Bocchi sindaco.