Oroscopo Branko di sabato 15 maggio: giornata da incorniciare. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi hai una bella energia approfittane per organizzare insieme al partner qualcosa di bello!

Toro (21 aprile-20 maggio) – La fortuna è dalla tua parte, se alcune situazioni sono in stand by presto si sboccheranno. In arrivo soluzioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Una bella grinta caratterizza la tua persona quest’oggi! Potresti ritrovare a fare mille cose, attenzione a non stancarti troppo!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi c’è qualche malumore legato a delle questioni familiari che da tempo ti impensieriscono. Recupero da questa sera.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Bel cielo per l’amore, se vuoi legalizzare un’unione è il momento adatto per farlo mentre se sei solo guardati in giro!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non lasciare che qualche contrattempo mini la tua serenità! Approfitta di questa giornata per coltivare qualche hobbies.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi sei protagonista, gli altri apprezzeranno il tuo charme e saranno portati a starti vicino!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Favorite le intuizioni in questa domenica, se ti interessa una persona non esitare a farti avanti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La giornata parte bene, se devi avanzare delle proposte valuta bene tutti gli aspetti e non prendere decisioni affrettate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Metti da parte la razionalità e dedicati a qualche attività piacevole, anche tu hai bisogno di staccare la spina!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Come sempre la creatività ti darà una marcia in più, favorite le collaborazioni. I progetti che nascono ora sono promettenti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sei piuttosto indeciso, probabilmente hai molte cose a cui pensare e questo ti disorienta. Analizza una cosa per volta e tutti i nodi verranno al pettine.

