Oroscopo Barbanera di domenica 15 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La Luna rimarrà al mattino nell’opposta Bilancia e creerà qualche nervosismo. Fate attenzione a non guastarvi l’umore per qualche possibile critica.

Toro (21/4 – 20/5) – Urano vi darà una mano a potenziare la vostra creatività, inoltre riuscirete a esprimervi in una vasta gamma delle vostre possibilità e qualità.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Simpatici e comunicativi, grazie a Mercurio nel segno e anche alla Luna in Bilancia. Non vi risparmierete in dialoghi piacevoli e generosi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna è sempre quadrata: oggi non sarà la mattinata giusta per instaurare un rapporto di cordialità con un conoscente che vi propone le sue idee.

Leone (23/7 – 23/8) – Con la Luna che resterà ancora per poco in Bilancia, una condotta oculata si rivelerà più proficua di un atteggiamento precipitoso e impulsivo.

Vergine (24/8 – 22/9) – Per colpa di Marte in opposizione, dovrete per forza tener conto del parere di coloro che ricoprono ruoli decisionali. Non siate precipitosi!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Al mattino, con la Luna che stuzzica Plutone e si appoggia a Saturno, non perdete tempo con una persona distratta e in polemica con tutti.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Saturno contro sta mettendo alla prova la vostra capacità di affrontare le varie realtà della vita. Per fortuna nel pomeriggio vi soccorrerà la Luna nel segno.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Se dovete assumervi un impegno a cui siete stati delegati e che avete dovuto accettare controvoglia, temporeggiate, perché riuscirete a liberarvene.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – La Luna permalosa in Bilancia tenderà al risveglio a farvi andare ogni cosa di traverso. Mettetevi d’impegno per prendere le cose per il verso giusto.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con Saturno congiunto e l’appoggio di Mercurio, i vostri obiettivi saranno più chiari. Il senso pratico vi aiuterà a superare questioni che vi trascinate da tempo.

Pesci (20/2 – 20/3) – Pomeriggio, considerata la Luna in Scorpione, in cui direte no alle continue richieste di un familiare. È arrivato il momento di prendervi un po’ di libertà.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di domenica 15 maggio: le stelle di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.