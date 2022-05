Corteggiamento incalzante per Nunzia De Girolamo, chiamata urgente: l’opportunità è senza precedenti

Si schiude un’immensa opportunità per la conduttrice Nunzia De Girolamo: dopo la fine del suo programma c’è spazio per la svolta.

La conduttrice campana Nunzia De Girolamo ha appena salutato il pubblico del suo format “Ciao Maschio”, in onda per la sua seconda edizione nella rete ammiraglia di RAI. Il format si dedica ad accurate e vivaci interviste ad un parterre di ospiti esclusivamente maschili, esplorando i meandri del loro vissuto. Ad attribuire meticolose pagelle agli ospiti sono stati Drusilla Foer per la prima edizione, e le Karma B in quella appena terminata.

Nunzia è stata caldamente salutata dal suo pubblico, ma l’esperienza in RAI potrebbe concludersi a breve. La conduttrice è stata anche una deputata per ben due magistrature, e possiede tutti gli strumenti per uscire dal circolo vizioso della seconda serata. Non si esclude perciò una golosa proposta lavorativa da parte della concorrenza, vediamo perché.

Nunzia De Girolamo a La7? I rumors sostengono questa tesi

Ultimamente la conduttrice di “Ciao Maschio” risiede stabile come opinionista nei programmi “Stasera Italia”, “Non è l’arena” e, soprattutto a “Piazzapulita“. Lo storico programma di Corrado Formigli va in onda ormai dal lontano 2011 con cadenza settimanale, e occupa una consistente fetta della prima serata dell’emittente.

Nunzia De Girolamo risulta ben inserita e a fuoco nell’ambito della politica e dell’attualità, e l’esperienza in seconda serata potrebbe risultarle a lungo andare riduttiva e castrante. Alla luce della pausa estiva, in cui i colossi del broadcast riformuleranno i palinsesti in favore della stagione invernale, potrebbero essere in corso trattative assai interessanti. La7, come ogni emittente, è coinvolta in una battaglia per lo share senza esclusione di colpi. Dopo il successo di “Ciao Maschio”, potrebbe infatti puntare tutto sulla conduttrice partenopea.

#CiaoMaschio Mi dispiace solo di essere già giunti all’ultima puntata di tale stagione televisiva. Avrei visto bene ancora per qualche settimana nel corrente mese di maggio. A prescindere dalla messa in onda (seconda serata), è sempre piacevole seguirvi sia in tv sia sul web. 👏 — Daniele Sai (@Dansai75) May 7, 2022

Il pubblico ha dimostrato di apprezzare l’operato di Nunzia, pur nella poco premiante seconda serata di RAI. Si attende perciò un comunicato ufficiale da parte della conduttrice: sceglierà di disertare i corridoi di Vale Mazzini in favore della concorrenza?

