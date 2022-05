vuoi-sedurre-il-tuo-uomo-e-farlo-impazzire-a-letto?-ecco-l’intimo-che-non-ti-deve-mai-mancare!

Vuoi farlo impazzire a letto? Vuoi sedurlo con l’intimo giusto? Sei nel posto giusto! Ecco la lingerie e l’abbigliamento intimo che non deve mai mancare nell’armadio di una donna.

La sfera sessuale è una componente importante della vita di coppia, inutile negarlo. Fare l’amore coinvolge tutti i cinque sensi del nostro corpo. Anche l’occhio vuole la sua parte e ci sono alcuni capi d’intimo che sono più amati di altri. Cosa fa impazzire davvero un uomo?

L’abbigliamento intimo è un ottimo alleato per noi donne durante le notti di estrema passione ma non solo! La lingerie giusta è in grado di stimolare la fantasia, l’entusiasmo e soprattutto gli ormoni.

Ecco 5 consigli su cosa non deve mai mancare nel tuo intimo

Il tuo intimo può dare una spinta ad accendere la passione e per questo è importantissimo prestare la giusta attenzione nella scelta della lingerie giusta senza tralasciare alcun dettaglio.

Il pizzo e il raso intramontabilmente battono qualsiasi altro materiale. Per questo, l’intimo di cotone sport conservalo per te, per il comfort giornaliero ma non sfoggiarlo proprio quando finalmente ti aspetti una notte coi fuochi di artificio. Potrebbe spegnere il fuoco che arde…

Prestare la giusta attenzione ai colori aiuta la psiche ad alimentare passione e desiderio. Sono out le tinte pastello, disegnini buffi e orsetti o paperette o pigiamoni di piles. Anche l’eccesso potrebbe creare un effetto boomerang e ammazzerebbe anche una pastiglia di viagra. Da evitare il fluo.

Gli uomini preferiscono i colori decisi: il nero, il rosso o il candido bianco. I colori strong solo se sei una donna che ha voglia di osare.

Combo: intimo & accessori. Lasciate perdere la tradizione slip e reggiseni e prendete spunto dai favolosi anni ’50. Osate e mettetevi alla ricerca di corpetti, di una sexy giarrettiere, reggicalze di pizzo a cui abbinare calze velate rigorosamente nere. Se riuscite a trovarle, scegliete quelle con la riga nera: fanno impazzire gli uomini.

Consiglio: non fermatevi alle solite abitudini da film erotico. Una semplice culotte di raso o un body black fa molto più di un qualsiasi perizoma leopardato.

Anche il “vedo-non vedo” fa sempre la sua parte. Una liseuse di seta dal colore che più vi aggrada lo farà sognare, ipnotizzare ed esalterà la voglia di scoprire cosa c’è sotto. Giocare con le trasparenze stimola la curiosità e la fantasia è un ottima alleata in camera da letto.

Se il vostro partner vi ha fatto un regalo di questo tipo usatelo. Un uomo ama fare regali intimi. Questo li rende sognatori di momenti indimenticabili con voi.

In realtà il pacchetto che contiene lingerie che vi hanno regalato è portatore di sentimenti: trasgressione, desiderio e passione. Non fatevi trovare alla sprovvista e perdetevi con il vostro uomo in tutte le fantasie che lo hanno accompagnato nel scegliervi proprio quel regalo.

Come già anticipato i nostri senti sono fondamentali per l’eccitazione che precede i rapporti sessuali. Alcuni uomini hanno svelato quali sono le loro preferenze in fatto di lingerie femminile. Abbiamo raccolto qualche informazione per capire quali sono i capi da avere sempre nel cassetto. Pronte?

Tanga o perizoma : questi sono i capi intimi che l’uomo ama maggiormente. Ciò che è importante sicuramente è non eccedere. In una coppia affermata, si può anche lasciare lo slip classico, quello che importa e riuscire a stuzzicare sempre al meglio le fantasie dei partner con capi intimi di questo genere e che soprattutto vi facciano sentire belle e a vostro agio.

: questi sono i capi intimi che l’uomo ama maggiormente. Ciò che è importante sicuramente è non eccedere. In una coppia affermata, si può anche lasciare lo slip classico, quello che importa e riuscire a stuzzicare sempre al meglio le fantasie dei partner con capi intimi di questo genere e che soprattutto vi facciano sentire belle e a vostro agio. Autoreggenti : non è una novità. Un vero must, la calza autoreggente che si intravede leggermente da sotto la gonna e l’idea di sussurrare all’uomo che si indossano queste calze fa salire la libido alle stelle. Giocare con la seduzione porta l’eccitazione di entrambi alle stelle. Sedurre il tuo uomo non è mai stato cosi facile

: non è una novità. Un vero must, la calza autoreggente che si intravede leggermente da sotto la gonna e l’idea di sussurrare all’uomo che si indossano queste calze fa salire la libido alle stelle. Giocare con la seduzione porta l’eccitazione di entrambi alle stelle. Sedurre il tuo uomo non è mai stato cosi facile Trasparenze : sia che si tratti di un reggiseno, di un tanga o persino di un body sotto al vestito state certi che il vostro lui perderà la testa. Quel gioco del vedo non vedo va a stuzzicare in modo incredibile la fantasia del partner. E vi farà sentire delle donne desiderate e appagate.

: sia che si tratti di un reggiseno, di un tanga o persino di un body sotto al vestito state certi che il vostro lui perderà la testa. Quel gioco del vedo non vedo va a stuzzicare in modo incredibile la fantasia del partner. E vi farà sentire delle donne desiderate e appagate. Reggiseno a balconcino: anche se non sono comodissimi, gli uomini impazziscono per questi reggiseni. Per essere impeccabili qualche volta bisogna fare qualche sacrificio, ma state sicure che ne varrà la pena, per lasciare galoppare la fantasia del proprio partner senza sosta. Vi sentirete un po’ delle dame dell’800, ma state pure certe che la passione scatenata sarà puramente attuale!

