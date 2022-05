traballa-la-sedia-di-alessandra-celentano,-“non-lo-sa-fare!”:-il-collega-invoca-un-provvedimento-durissimo

Tempi duri per l’insegnante di danza Alessandra Celentano: arrivano nuovi attacchi da un collega insospettabile.

La finale di “Amici 21” è uno degli eventi mediatici più attesi del momento, e a giorni si conoscerà il nome del vincitore del talent. Inizialmente prevista per sabato 14 maggio, la puntata conclusiva del format è stata recentemente fissata per domenica 15, il giorno successivo. Il motivo di tale mossa da parte dei vertici Mediaset è piuttosto prevedibile: sabato 14 sarà anche tramessa dalla concorrenza la finale dell’Eurovision Song Contest.

Entrambi gli appuntamenti segneranno significativi picchi di share, e i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di non rischiare di dividere gli ascolti con l’emittente RAI. L’ultima puntata del talent ha visto nascere una furibonda polemica circa i metodi della docente Alessandra Celentano. La maestra di danza classica, infatti, ha sonoramente strigliato il ballerino Dario, poi eliminato al ballottaggio per la finale.

La reprimenda a favor di telecamera ha riscosso ampio eco mediatico, favorendo la discesa in campo di performer come Rossella Brescia. La showgirl ha infatti sottolineato come modi così duri e autoritari risultino controproducenti. Anche Andreas Muller e Fabrizio Prolli hanno apertamente avversato l’atteggiamento della docente, riservando parole incoraggianti al neo-eliminato. Nelle ultime ore un altro storico volto di “Amici” ha contestato l’operato dell’accademica insegnate: si tratta del ballerino e coreografo Steve La Chance.

Alessandra Celentano nella bufera: arriva la strigliata da Steve La Chance

Il performer ex ed docente di “Amici” ha espresso il suo giudizio lapidario in un post su Facebook. Il coreografo statunitense ha dichiarato: “Insisto! Certe persone non devono insegnare ai giovani in crescita! Che dispiacere vedere certe situazioni! Essere insegnante è una passione, che crea danzatori! Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti “purtroppo”…coreografare con danzatori già formati è facile! La danza è disciplina ma anche amore. Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta tranquillità e serenità! Comunque e ovunque. Viva la danza!”.

La finale si preannuncia quindi un caldo banco di prova non solo per i talenti in gara, ma anche per l’inflessibile Alessandra Celentano. Certamente l’attenzione del pubblico sarà particolarmente concentrata su di lei, soprattutto dopo le ultime, infuocate, polemiche. A sfidarsi nel parterre di “Amici 21” saranno Albe, Alex, Luigi e Sissi per la categoria canto, mentre Serena e Michele si scontreranno a passo di danza. L’esito della finale è quanto mai incerto, a differenza dei risultati di share, che si preannunciano stellari.

