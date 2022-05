Oroscopo Branko di sabato 14 maggio: amore al top questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non lasciare che dei piccoli malintesi possano minare la tua serenità. Se hai qualcosa da dire al partner non esitare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sei forte, hai una bella energia che ti sarà particolarmente utile nei rapporti interpersonali! In arrivo soluzioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La giornata è un pochino nervosa, recupero a partire da questa sera ma attenzione a qualche parola di troppo!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sei una persona romantica e sensibile ma alle volte ti intestardisci su questioni poco rivelanti, cerca di non essere intollerante!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Favoriti i nuovi incontri quest’oggi! Una piacevole amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più, buon feeling con il segno dei Pesci.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi la giornata parte bene: hai molta voglia di fare e gli altri apprezzeranno la tua intraprendenza. Se sei solo non chiuderti in casa!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non lasciare che qualche piccola incomprensione con il partner rovini il fine settimana. Se qualcosa non ti sta bene cerca la strada del dialogo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il tuo intuito oggi ti regalerà delle belle emozioni! Se sei in coppia da poco potresti esser travolto da un turbinio di emozioni!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi la giornata è positiva: hai voglia di scoprire e fare cose nuove! Favoriti i nuovi incontri e le collaborazioni di natura professionale.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi metti da parte le preoccupazioni e cerca di staccare la spina. Una passeggiata all’aria aperta potrebbe senz’altro giovare!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi sei protagonista: un’onda di ottimismo invaderà la tua persona e gli altri non riusciranno a starti lontano!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In amore sono in arrivo delle emozioni intriganti, favorite le nuove conoscenze. Particolare sintonia con il segno del Leone.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

