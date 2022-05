Maurizio Costanzo irriconoscibile: “È una vergogna”, da lui non ce lo saremmo mai aspettato [VIDEO]

Scoppia lo scandalo dopo il siparietto al Maurizio Costanzo Show: la denuncia arriva forte e chiara dal pubblico del programma.

Lo storico “Maurizio Costanzo Show” è tornato in pompa magna a colorale il palinsesto della seconda serata di Canale 5. L’attempato anchorman si circonda ogni mercoledì di ospiti prestigiosi, e l’ultima puntata del talk-show non ha fatto eccezione.

Il conduttore ha dato vita ad un inatteso siparietto, coinvolgendo due ex volti del “GF Vip“: il suo intervento, e le successive repliche, però, hanno fomentato reazioni rabbiose sui social, vediamo perché.

Manuel Bortuzzo e la battuta su Lulù Selassiè: Maurizio Costanzo finisce sulla graticola

Due degli attesissimi ospiti nel parterre di Maurizio Costanzo sono stati i vipponi Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, opportunamente appaiati e seduti l’uno accanto all’altro. Il giovane nuotatore è ultimamente sulla cresta dell’onda e materia di infuocati gossip: dopo la spiazzante rottura con la fidanzata Lulù Selassiè, l’atleta sarebbe stato paparazzato assieme alla sua ex storica.

Domenica, inoltre, ha debuttato su RAI 1 il suo film autobiografico “Rinascere”, che ha segnato il picco di ascolti per la rete ammiraglia di Viale Mazzini, ampliando anche il sensazionalismo attorno al suo personaggio. Maurizio Costanzo ha interrogato il nuotatore, informandosi: “Quella tua curiosa fidanzata, che fine ha fatto?“. Manuel Bortuzzo ha replicato con spirito: “Eh, l’ho lasciata, lei fa la vita sua e io faccio la vita mia…“. “Tu l’hai lasciata?“, ha insistito il conduttore. “Sì!”, è stata la replica dell’atleta, accolta da un boato di approvazione da parte del pubblico. Il teatrino televisivo ha sollevato enorme scalpore nel web: l’attacco a Lulù Selassiè è sembrato crudele e ingiustificato. Mentre la Princess è scomparsa dai radar, e mantiene il massimo riserbo sulla fine delle relazione, Manuel Bortuzzo sembra accogliere di buon grado lo sciacallaggio mediatico circa il loro allontanamento.

Molteplici utenti hanno espresso la loro indignazione sui social, condannando sia il conduttore, che l’ex gieffino. Ecco qualche commento sotto al video dello scambio di battute:

Vergognatevi!

Tutti !

Ma dove siamo nel Medioevo? con i cori da stadio?

Un programma come il vostro che tratta tematiche sociali e poi? La derisione di una ragazza addirittura definita “curiosa”?

Per carità pic.twitter.com/ndN2h4mJoe — enjoy_your_life (@enjoy_yre_life) May 12, 2022

Il polverone mediatico non accenna a calmarsi: Manuel Bortuzzo interverrà per un chiarimento circa lo scambio di battute in diretta? Al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione, ma l’episodio sarà sicuramente giunto alle orecchie delle sorelle Selassiè.

