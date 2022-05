Milano, 13 mag. – (Adnkronos) – “Beh sicuramente mi dà molta più serenità, cosa emotivamente importante”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a chi gli chiedeva della sua ricandidatura, a margine della conferenza stampa convocata dopo il proscioglimento nel ‘caso camici’. “Sapere di avere un procedimento in corso, per chi è stato sempre rispettoso della legge, non fa piacere”, ha aggiunto Fontana.