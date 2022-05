“lo-vincerei!”:-candidatura-spavalda-al-gf-vip,-la-sparata-gli-costa-cara

Un probabile candidato per il prossimo GF Vip esagera i toni sui social: la stroncatura arriva puntuale.

Il dorato mondo del gossip non perdona, e nulla sfugge all’attenzione degli appassionati di tendenze e rumors. Nelle ultime ore un volto di Canale 5 ha sollevato un autentico polverone in rete, dopo aver incautamente commentato circa la sua prossima esperienza televisiva. Si tratta di uno dei protagonisti del Trono classico di “Uomini e Donne”, il piemontese Giulio Raselli.

L’ex giocatore di basket è assurto agli onori della cronaca rosa durante il corteggiamento di Giulia Cavaglia, conclusosi però con un netto rifiuto da parte della tronista. L’ex corteggiatore ha ultimamente compiuto il passo più lungo della gamba, provocando le reazioni sarcastiche e infastidite dei fan: ecco cos’è successo.

Giulio Raselli al GF Vip? Il pubblico è di ben altro avviso

Dopo la Caporetto con la tronista Giulia Cavaglia, Maria De Filippi ha deciso di regalare un’altra possibilità al prestante corteggiatore. Giulio Raselli ha infatti accettato di presiedere al trono, venendo poi a contatto con la corteggiatrice Giulia D’Urso. I due uscirono mano della mano dal format di Canale 5, e la notizie della rottura ha lasciato i fan non poco perplessi. Non sembrava esserci infatti alcuna avvisaglia di una crisi incombente, ma Raselli sembra essersi ben presto consolato con l’ex tentatrice di “Temptation Island” Carlotta Adacher.

Solamente poche ore fa Giulio Raselli ha deciso di interagire con i suoi fan, rispondendo al alcune domande su Instagram. Si era ultimamente mormorato circa una sua partecipazione alla sesta edizione del “GF Vip”, ma le trattative sono tutt’ora avvolte nel mistero. Alla domanda: “Perché non fai richiesta al Grande Fratello?“, Giulio Raselli ha fornito una risposta davvero baldanzosa. “Non ho bisogno di fare nessuna richiesta“, ha replicato. “Mi conoscono molto bene, se dovessi partecipare lo vincerei.“.

Molteplici fan si sono sbizzarriti in commenti davvero tranchant. “Ma fly down! Duemilaecredici!“, lo rimbrotta un utente. “La superbia andò a cavallo e tornò a piedi“, rileva un altro: “Se le suona e se le canta da solo!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lecapedelvicolo (@vicolodellenewsegossip)

Esiste davvero la possibilità di rivedere Giulio Raselli nel piccolo schermo? L’ingresso nella casa di Cinecittà è sicuramente un obiettivo molto ambito e potenzialmente proficuo per la carriera nel mondo della TV. Attenderemo l’esito ufficiale delle trattative per il casting, in attesa di una nuova edizione del format.

The post “Lo vincerei!”: candidatura spavalda al GF Vip, la sparata gli costa cara appeared first on Ck12 Giornale.