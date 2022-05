l’azienda-che-sviluppa-tecniche-all’avanguardia-per-trattamenti-di-laminazione-di-ciglia-e-sopracciglia

Articolo tratto dal numero di maggio 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

Fin da piccola ha avuto la passione per il mondo della bellezza e della cosmesi, così ha deciso di farne il suo lavoro lanciandosi nella carriera da imprenditrice per fondare la sua azienda da zero. Dare ascolto ai propri sogni ha permesso a Corina Maleca di essere oggi la fondatrice di My Lamination, azienda che si distingue a livello internazionale sulla scena dei trattamenti per la laminazione di ciglia e sopracciglia.

L’azienda realizza prodotti per la laminazione, ma non solo questo: sotto allo stesso marchio Maleca ha una linea di prodotti per la cosmesi, effettua corsi di formazione e conferenze a livello internazionale. Speaker in conferenze e giudice in gare per quasi cento eventi nel settore Laminazione, vincitrice di nove premi internazionali come Miglior Speaker, LamiMaker & Trainer Laminazione ciglia, è una donna intraprendente che ha deciso di lasciare un lavoro nel settore giuridico per rincorrere la sua grande passione.

E i risultati non si sono fatti attendere: nata nel 2016, in soli cinque anni My Lamination è diventata un’azienda di spicco nel suo settore per le tecniche di laminazione innovative e per la vendita dei prodotti di laminazione, in Italia e all’estero, in ben 45 Paesi in tutto il mondo. “Il mondo della bellezza e della cosmesi mi ha sempre appassionata”, racconta Maleca riguardo agli inizi della sua attività imprenditoriale. “Sono fermamente convinta che lo sguardo sia sinonimo di bellezza e di fascino. Sono proprio gli occhi, a mio avviso, a essere il punto di forza di una persona e la sua caratteristica principale. Il mio obiettivo quindi è valorizzare lo sguardo di ognuno, rendendolo un vero e proprio punto di forza”.

L’azienda oggi è famosa per i suoi prodotti all’avanguardia nel campo della laminazione ciglia, sopracciglia e per i prodotti cosmetici ad uso domestico, il marchio infatti è stato premiato 16 volte a livello Internazionale. “È così perché nulla viene lasciato al caso e la cura dei dettagli la fa da padrone”, prosegue la fondatrice di My Lamination. “Nonostante la laurea in Economia e in Legge, ho deciso di rimettermi in gioco conseguendo il diploma in estetica. Ci ho messo tutta la mia passione, ma ci sono voluti anche tanta dedizione, tanti sacrifici e studio. Infatti, prima di aprire l’azienda ho effettuato numerosi percorsi di formazione, masterclass e competizioni nel campo della laminazione. Quindi non c’è nessun segreto e non è stato un colpo di fortuna”.

Fin dal principio, l’imprenditrice ha deciso che i prodotti a marchio My Lamination dovessero essere tutti rigorosamente Made in Italy. Questo si è poi rivelato uno dei tratti distintivi dell’azienda. “I prodotti sono il risultato di numerosi studi e ricerche”, prosegue Maleca, “uno di questi, effettuato presso i laboratori di Ricerca e Sviluppo dell’Università degli Studi di Padova, ha dimostrato la loro efficacia appurando l’effetto volumizzante del siero ciglia da me ideato. Lavorando affiancata da un team di esperti, dal nostro laboratorio nascono prodotti contenenti ingredienti funzionali, che sono in grado di restituire corpo e spessore al pelo. Questa è una delle caratteristiche salienti dei prodotti My Lamination e il motivo per il quale si differenziano da quelli dei nostri competitor”.

L’imprenditrice, pur lavorando sui tratti distintivi della sua azienda, ha sempre cercato di mantenere un rapporto costruttivo con le altre realtà del settore. “Penso che nella vita si possa sempre migliorare, ognuno dei nostri competitor può essere fonte di ispirazione e viceversa. C’è assolutamente spazio per tutti e credo fortemente non solo nella solidarietà femminile, ma anche e soprattutto in quella tra aziende. Conosco personalmente tante titolari di altri marchi di laminazione e ci scambiamo consigli e contatti, quando mi capita di ritrovarle durante eventi importanti è sempre un grande piacere”.

L’azienda di Maleca, pur essendo leader nel settore laminazione ciglia e sopracciglia ha ideato un percorso innovativo e all’avanguardia anche nel settore formazione. “La formazione My Lamination 4 in 1 è seguita da ben 35 trainer in Italia e da 250 trainer in più di 45 Paesi in tutto il mondo. Nel tempo abbiamo raggiunto moltissimi traguardi, alcuni dei nostri studenti sono stati premiati più di 300 volte in Campionati Nazionali e Internazionali, e ancor di più saranno quelli che raggiungeremo in futuro. Le nostre studentesse vengono seguite passo a passo, non solo durante il corso, ma offrendo

loro un attento supporto post corso. Non è poi da dimenticare la nostra linea di prodotti dedicata all’uso domestico”.

My Lamination sta crescendo in modo costante fin dalla sua nascita. E il suo top management ha bene in testa quali saranno i passi futuri per alimentarne ulteriormente l’ascesa: “L’azienda, seppur giovane, riscontra un’enorme crescita, a tal punto che ogni anno raddoppiamo il nostro fatturato rispetto a quello precedente. In futuro, per continuare su questo percorso, ci dedicheremo a un attento lavoro sui prodotti. Non solo: faremo e stiamo effettuando scelte di marketing e comunicazione vincenti. Obiettivi futuri? Chissà, le idee non ci sono mai mancate. Il vero successo: migliorare se stessi e migliorare la vita degli altri”.

L’articolo L’azienda che sviluppa tecniche all’avanguardia per trattamenti di laminazione di ciglia e sopracciglia è tratto da Forbes Italia.