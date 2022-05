“E il fidanzato?”: Maria Chiara Giannetta non ce la fa più, sfogo senza precedenti. Ecco la verità

L’attrice di Don Matteo, in cui interpreta il Capitano Anna Olivieri, non si riesce a trattenere e dice tutta la verità. Parole che colpiscono

L’attrice è diventata veramente famosa negli ultimi anni, che le stanno dando enormi soddisfazioni. Maria Chiara Giannetta, infatti, nella sua giovane età ha già dato la voce e il carattere a personaggi molto amati dal pubblico: prima Blanca, poi il Capitano Anna Olivieri. Rai Fiction le sta dando spazio e importanza, segno della fiducia che hanno nei suoi confronti e del grande riscontro da parte del pubblico.

Nelle ultime settimane, la Giannetta è tornata in televisione nei panni di Anna Olivieri in Don Matteo, giunto alla sua tredicesima stagione. Proprio in merito a questa fiction, su di lei sono circolate molte voci e gossip: l’attrice, però, non le sopporta più e le tronca una volta per tutte.

Maria Chiara Giannetta lo ammette: “Arriverà”

Il personaggio che interpreta in Don Matteo è quello di un Capitano dei Carabinieri in servizio a Spoleto. Anna Olivieri, questo il suo nome, è una donna decisa e determinata, a tratti fredda e molto analitica in tutto ciò che fa. Se questi sono pregi sul campo lavorativo, dove infatti è sempre ammirata e apprezzata, sul lato personale diventano invece ostacoli difficili da superare: Anna è una donna che fatica a lasciarsi andare.

Un uomo che però fa breccia nel suo gelido cuore è il PM Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico. Il PM, più leggero, ironico e spigliato, la aiuta a lasciarsi andare e a imparare a fidarsi anche degli altri. Nella puntata finale della dodicesima stagione, i due sono all’altare per coronare il loro amore nel matrimonio ma un imprevisto fa saltare tutto, anche la loro coppia.

Nel corso della stagione in onda in queste settimane, quindi, c’è una rincorsa tra i due, che scoprono in tempi diversi e mai sincronizzati di essere ancora innamorati uno dell’altro. Questo amore televisivo, però, ha portato tantissimi telespettatori a credere che del tenero ci fosse anche tra gli attori Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Sono stati moltissimi i titoli e le notizie che li davano molto vicini e affini.

L’attrice, però, ha voluto spezzare ogni dubbio e discussione e durante un’intervista a Gente ha chiarito tutto. “Sono single, arriverà il tempo per l’amore” ha detto, senza mezzi termini. Chissà quindi che nel futuro questo tanto desiderato (dai fan) amore tra i due attori scoppi: per ora, però, è un no.

