Chéri il brand di costumi … e non solo

È iniziata un po’ per caso, il 20 settembre del 2016 l’avventura che, in soli 5 anni, ha trasformato Carolina Rulli e Alessandra Branchesi, da semplici studentesse ad imprenditrici e fondatrici del loro brand: Chéri.

La loro storia nasce quando approdano in un magazzino di tessuti a Roma dove riescono ad acquistare alcuni scampoli di tessuti in lycra, provenienti da scarti aziendali e li portano da Caterina, una sarta che gestisce un piccolo laboratorio artigianale nel cuore della Capitale. Ed è proprio da qui che nasce l’ispirazione che farà svoltare il business di Carolina e Alessandra: la linea Patchwork. Costumi double-face (portabili anche con cuciture a vista) e composti da ritagli tono su tono o in contrasto netto.

Design sofisticato, alta qualità dei materiali, manifattura artigianale 100% Made in Italy, innovazione e approccio eco-friendly, sono le caratteristiche che contraddistinguono il brand. Le proposte Chéri si compongono da pezzi ‘iconici, che vengono riproposti ogni anno ma con una palette colori aggiornata e da collezioni nuove che, di stagione in stagione, svelano prodotti dal look sexy ma con una vestibilità confortevole, in grado di adattarsi a ogni corpo, valorizzandolone la femminilità.

Fit perfetto che si ottiene, non solo grazie all’uso di materie prime eccellenti e abili mani esperte che cuciono i prodotti affinchè si adattino – senza creare difetti – a donne con fisicità diverse (fino alla taglia 46), ma anche grazie al lavoro instancabile che porta le due fondatrici a controllare con estrema cura ogni fase della lavorazione e a dedicare molto tempo ai test sui prodotti.

Le collezioni Chéri si contraddistinguono per essere:

Timeless: dove il ‘senza tempo’ è racchiuso in materiali di altissima qualità che durano nel tempo e in un design essenziale che può adattarsi a ogni stile, sia esso romantico, glamour, sexy o chic.

Versatili: è un limite pensare ai prodotti Chéri come a semplici costumi da bagno, perché sono molto di più… Sono capi che possono essere utilizzati tutto l’anno e in più occasioni. Gli interi possono trasformarsi in maglie sexy da portare a pelle, con gonne o pantaloni, o in body da indossare sottogiacca mentre le jumpsuit si adattano ad occasioni più glam portate con un blazer o più sportive con un paio di sneakers o per una lezione di Pilates.

Perfect fit: studiati e realizzati per adattarsi ad ogni tipo di fisicità e per risultare il più possibile confortevoli, i prodotti Chéri sono realizzati senza l’utilizzo di ferretti od imbottiture. Per un effetto ‘seconda pelle’ che, non solo garantisce un’asciugatura rapidissima, ma con cuciture che non segnano e un perfetto sostegno del seno, grazie al doppio tessuto – più rigido – utilizzato per le parti alte.