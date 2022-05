carlo-conti-scatenato,-vuole-‘saccheggiare’-il-gf:-gli-sta-facendo-una-corte-spietata

Il conduttore Carlo Conti è pronto a calare un asso dalla manica: nel suo show i vipponi di Alfonso Signorini.

Il conduttore fiorentino Carlo Conti è una presenza affidabile e costante nel palinsesto della RAI, e conduce con profitto il suo “Tale e quale show” sin dall’ormai lontano 2012. Il suo programma è l’adattamento del format spagnolo “Tu cara me suena”, prodotto da Endemol e in onda sul canale Antena 3.

I talenti in gara si sfidano su RAI 1 a suon di note, imitando i più celebri interpreti del panorama musicale, e vengono poi sottoposti al vaglio di un’inflessibile giuria. Carlo Conti sta scaldando i motori per la prossima edizione del programma, che a settembre tornerà a deliziare le orecchie dei trepidanti spettatori. L’abbronzato conduttore toscano sembra inoltre aver messo gli occhi su alcuni protagonisti dell’ultimo “GF Vip”: chi, tra di loro, calcherà il palco del “Tale e quale show”?

Carlo Conti mira in alto: ecco i candidati del GF Vip per il suo programma

Secondo la piattaforma “Superguida TV”, i casting per la partecipazione al “Tale e quale show” sarebbero già in corso, e alcuni celebri gieffini sarebbero in procinto di agguantare il microfono. Dopo i predecessori Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, altri chiacchierati vipponi starebbero per cimentarsi nell’esperienza canora e imitativa.

Carlo Conti avrebbe selezionato solo alcuni dei concorrenti del “GF Vip”, puntando ovviamente alle personalità più chiacchierate. “Superguida TV” rivela infatti: “Stando a quanto ci risulta si stanno facendo i provini per confezionare un cast stellare. Questo per regalare al pubblico di Rai1 uno spettacolo piacevole. Come per le scorse edizioni, manco a dirlo i provinati arrivano da un altro format famosissimo della concorrenza, ovvero Grande Fratello Vip. Se lo scorso anno sono stati arruolati Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli quest’anno è il turno di Davide Silvestri vincitore morale della sesta edizione del reality show e Alex Belli che purtroppo però non potrà proporre l’amore libero ma solo le sue doti vocali e attoriali.”.

Sembra quindi che la doppietta di attori di fiction del “GF Vip” tornerà alla ribalta nelle reti della concorrenza. Ma non è tutto: Carlo Conti starebbe valutando anche altri celebri vipponi della casa di Cinecittà. “Sembra si faccia il nome anche di Lulù che, come tutti sappiamo, ha una grande passione per il canto. E oltre a lei, pare circoli anche il nome della soprano Katia Ricciarelli (già anticipata qualche settimana fa dai colleghi di VeroTV). Nel suo caso le doti vocali sono indubbie. Certamente sarà un percorso non semplice il suo dal momento che l’impostazione vocale lirica è differente dal pop. Se dovesse essere nel cast non dubitiamo che farà un figurone!“. Queste le ultime indiscrezioni sulla prossima edizione del “Tale e quale show”. La presenza di Davide, Lulù, Alex e Katia potrebbe regalare nuovo lustro al talent canoro di Carlo Conti, facendo anche registrare una notevole impennata di ascolti.

