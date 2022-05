avances-pericolose-di-mercedesz-henger,-la-situazione-si-fa-esplosiva:-“e’-falsa-anche-lei!”-[video]

Si moltiplicano le polemiche sulla naufraga Mercedesz Henger: la sua confessione a tarda notte risulta assai sospetta.

Si moltiplicano i rumors circa la strategia utilizzata dalla bella naufraga Mercedesz Henger, approdata sulla spiaggia di Cayo Cochinos con le compagne Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. La giovane influencer non è digiuna dall’esperienza in Honduras: ha infatti partecipato a “L’Isola dei Famosi” del 2016, conquistando un prezioso terzo posto durante la finale.

La novella naufraga ha avuto certamente modo di studiare gli attuali compagni a distanza, seguendo le loro gesta durante le scorse puntate del reality, e sembra aver pianificato un modus operandi ben preciso. Dopo l’iniziale coinvolgimento con Edoardo Tavassi, Mercedesz sembra aver corretto il tiro. L’influencer si è infatti avvicinata a Roger Balduino, a discapito di quanto affermato sul suo conto in precedenza.

Mercedesz Henger rivaluta il modello brasiliano: flirt in vista tra i due naufraghi?

Roger Balduino ha nelle ultime ore ricevuto un sonoro benservito dalla fidanzata Estefania Bernal. L’arrivo nel programma di Beatriz Marino, storica ex compagna del modello, ha infatti sconvolto gli equilibri della coppia. Estefania recrimina all’ormai ex fidanzato di aver illuso sia lei che Beatriz, e lo ha accusato apertamente. “Sei sporco, come uomo vali zero!“, ha gridato al suo indirizzo da Playa Sgamada, in compagnia dell’amica Laura Maddaloni.

Roger, dal suo canto, prosegue serenamente il suo percorso nella spiaggia principale, e durante la scorsa notta è stato avvicinato a sorpresa da una conciliante Mercedesz Henger. La naufraga aveva espresso la sua disapprovazione circa il comportamento ambiguo del modello, concedendosi però un repentino cambio di rotta. “Se ti fa piacere, anche se non fossi stato leader, non ti avrei nominato… Ti fa piacere?“, si è informata Mercedesz. “Giuro, sei quello che mi ha stupito di più“, ha proseguito. Roger ha ricambiato il feedback, ammettendo che, tra tutte le naufraghe, Mercedesz gli è risultata di gran lunga la più simpatica. Il modello brasiliano sembra vivere con leggerezza la separazione da Estefania, e si profila probabilmente un nuovo flirt con la bionda new-entry di Cayo Cochinos.

Molti spettatori sospettano che Mercedesz si stia appoggiando alla figura autorevole di Roger per innescare nuove dinamiche e avanzare nel survival game. “Roger soprattutto in questi giorni si sta comportando da schifo, e lei invece di dire “avevo ragione su di te“ cambia idea in positivo? Falsa anche lei!“: questo è solo uno dei molti commenti in merito.

Roger sopratutto in questi giorni si sta comportando da schifo, e lei invece di dire “avevo ragione su di te“ cambia idea in positivo? 😳 Falsa anche lei — Team Nicola Pisu (@TeamNicola_) May 12, 2022

Come reagirà Estefania alla luce di questo nuovo potenziale flirt di Roger Balduino? Lo scopriremo stasera durante il prime time…

The post Avances pericolose di Mercedesz Henger, la situazione si fa esplosiva: “E’ falsa anche lei!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.