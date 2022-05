alfonso-signorini-non-si-nasconde,-sta-completamente-dalla-sua-parte:-“buona-vita!”

Il direttore di Chi e conduttore del GF VIP non ha dubbi e lo ammette chiaramente. Alfonso Signorini si schiera: sta con lei

Negli ultimi mesi l’abbiamo visto nelle vesti di conduttore, Alfonso Signorini. Con maestria ed eleganza ha portato avanti il GF VIP tra amori, litigi e amicizie. Nelle ultime ore, inoltre, stanno già uscendo i papabili nomi della prossima edizione, che lo vedrà sempre al timone: inizierà in autunno.

Nella sua vita, però, non c’è solo la televisione: Alfonso Signorini resta un giornalista e, soprattutto, il direttore di Chi. Il gossip è quindi il suo pane quotidiano e nelle ultime ore l’ha fatto capire: su Instagram si è esposto come mai prima d’ora, sull’argomento. Signorini sta dalla sua parte.

Alfonso Signorini senza mezzi termini: la difende a spada tratta

Durante l’edizione del GF VIP conclusa pochi mesi fa, Alfonso Signorini si è trovato a dover gestire e dirimere non poche questioni, anche scottanti. La casa più spiata d’Italia, infatti, diventa un teatro di amicizie, amori e litigi, nonché di grandi accuse e tradimenti. Il triangolo più chiacchierato, quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha animato i lunghi mesi di reality, ma non è stato l’unico argomento.

Un’altra coppia nata nel GF VIP che oggi, due mesi dopo, è di nuovo sotto i riflettori è quella formata da Lulù Selssié e Manuel Bortuzzo. Dopo l’amore, che sembrava indistruttibile, Manuel ha lasciato la fidanzata: da questo gesto i fan si sono letteralmente divisi. Da una parte c’è chi sostiene Lulù, la maggioranza. Dall’altra, c’è chi supporta Manuel nella sua scelta di vita e nelle sue motivazioni.

Se su questa separazione Alfonso Signorini non si è espresso, probabilmente per rispetto di ciò che ha visto durante il GF VIP, si è invece profondamente schierato in un’altra grande separazione. Una delle coppie che si sono lasciate nel 2022 è infatti quella di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo dieci anni d’amore, i due si sono detti consensualmente addio, lasciando sbigottiti tutti i fan. Alfonso Signorini ha pubblicato su Chi le foto che paparazzano la showgirl svizzera con il nuovo fidanzato, Giovanni Angiolini, chirurgo.

Condividendo l’articolo sui propri canali social, Alfonso Signorini si è letteralmente schierato dalla parte della conduttrice, scrivendo: “Buona vita Michelle!”, con tre cuori rossi. Sembra che il conduttore del GF VIP, quindi, non voglia supportare le voci che accusano Michelle di aver voltato pagina troppo in fretta e, anzi, le augura un futuro radioso.

The post Alfonso Signorini non si nasconde, sta completamente dalla sua parte: “Buona vita!” appeared first on Ck12 Giornale.