Oroscopo Barbanera di venerdì 13 maggio: amore e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Per colpa della Luna opposta a Giove in casa vostra, qualche intemperanza in vista soprattutto con la dolce metà, ma presto si ristabilirà l’intesa e l’armonia.

Toro (21/4 – 20/5) – Saturno è ostile, meglio selezionare gli amici. Scegliete quelli che vi garantiscono rapporti più diretti, più veri. Allontanate chi è ambiguo ed enigmatico.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna in trigono a Mercurio vi farà trovare più affinità con quei conoscenti che hanno una certa facilità a entrare nel vivo delle relazioni.

Cancro (22/6 – 22/7) – Valorizzate l’empatia, che potrebbe aiutarvi a capire di più i bisogni e le emozioni delle persone con cui dovete lavorare molte ore al giorno.

Leone (23/7 – 23/8) – Approfittate della Luna favorevole in Bilancia, oltre che dell’amicizia di Venere e Giove, per partire per una piacevole gita in campagna o al mare.

Vergine (24/8 – 22/9) – Mercurio maldisposto dai Gemelli segnala qualche uscita di denaro per appagare alcuni sfizi di troppo o per dei pagamenti fuori programma.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con la Luna alleata con Mercurio, ma litigiosa con Giove, se studiate cercate dei modi che vi aiutino a impegnarvi con metodo e costanza.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Marte è complice dai Pesci: saprete collaborare e raccogliere gli stimoli provenienti dall’esterno per migliorare il vostro settore lavorativo.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Con Mercurio in opposizione dai Gemelli, non rimuginate continuamente su ciò che dovete fare o dire, perché questo modo di agire vi rende nervosi e inconcludenti.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Giornata di alti e bassi, a causa di un’antipatica Luna in Bilancia. Avrete a più riprese l’opportunità di parlare di ciò che vi comincia a stare stretto.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con Saturno che transita nel vostro cielo e che potrebbe creare un certo distacco emotivo da chi vi circonda, non cercate facili fughe dai problemi: affrontateli!

Pesci (20/2 – 20/3) – Avrete molte soddisfazioni nell’ambito sociale. Diverse persone vi dimostreranno stima e accetteranno di condividere con voi idee e progetti.

