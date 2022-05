Ombrelloni a peso d’oro: ecco quanto vi costerà andare in vacanza

Si avvicina l’estate e la voglia di vacanze. I rincari, però, stanno coinvolgendo anche gli ombrelloni: rilassarsi sarà vero salasso

Dopo un anno lavorativo, ognuno ha voglia di una meritata pausa. Che sia al mare o in montagna, oppure in qualche preziosa città d’arte, la vacanza è sempre un momento dell’anno molto atteso da grandi e piccoli. Uno degli aspetti negativi delle ferie, però, è il costo: soprattutto con l’aumento dei carburanti e con il rallentamento del mercato del lavoro, non sarà facile per nessuno affrontare le spese estive.

Ad essere aumentato, però, è anche il costo delle vacanze stesse. Sdraiarsi sotto gli ombrelloni in riva al mare potrebbe essere più caro di quanto avete preventivato: ecco a quanto ammontano i rincari.

Rincari estivi: gli ombrelloni son sempre più lontani

Non solo i carburanti sono aumentati di prezzo. A salire vertiginosamente sono anche i costi di viaggi, traghetti e voli aerei: tra il Covid-19 e la guerra, la situazione economica sta raggiungendo punti di non ritorno. Se da un lato gli stipendi sono sempre gli stessi, quando si è fortunati, dall’altro l’aumento del costo della vita sembra inarrestabile.

I voli aerei stanno vivendo dei rialzi nei prezzi mai visti. La tratta Milano-Olbia, una delle più desiderate lungo l’estate, ha avuto un aumento del 60% rispetto al 2019. Questa salita riguarda sia le compagnie di bandiera come Ita, che si ferma a un 36.4% di rincaro, sia per le low cost come Ryanair, che arriva sino al 55% in più. Anche i traghetti son coinvolti in questo circolo vizioso, con aumenti che toccano il 30% in più, di media, rispetto a due anni fa.

Il caro carburante, poi, rende costoso anche lo spostamento in auto. Fino all’8 luglio sembra confermata la proroga dello sconto di 25 centesimi, ma da quella data in poi non si hanno certezze. Il caro bollette ha causato anche pesanti rialzi dei costi di hotel e strutture d’alloggio, che si trovano a dover fronteggiare spese inedite. La media del rialzo sarà di circa il 15% rispetto al 2021, con una media a persona di € 1145.

La conseguenza di questo rincaro è l’accorciamento delle vacanze, che probabilmente dureranno molto meno del previsto e del desiderato. I due anni di pandemia e di emergenza, sanitaria, politica ed economica, sembrano però aver messo nei cittadini la voglia irrefrenabile di staccare e di concedersi una meritata pausa. Chissà se, nonostante i rincari, l’Italia si muoverà comunque verso le mete più ambite.

