Occasione clamorosa per Caterina Balivo, la collega ha sbagliato di grosso: “Si è montata la testa!”

Non è un periodo sereno, per la Rai. Le notizie dell’ultimo periodo fan pensare a un cambio di guardia e tutti vorrebbero Caterina Balivo

Con oltre quindici anni di carriera alle spalle, Caterina Balivo è uno dei volti più amati della Rai. Nel corso del tempo si è messa in gioco in diverse trasmissioni, sebbene la sua natura sia da conduttrice e presentatrice. Una delle ultime apparizioni in tv è su Rai1 al tavolo dei giudici de “Il Cantante Mascherato”, a fianco di Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Arisa.

Nelle ultime ore, però, il suo nome è spuntato durante una feroce polemica su un’altra conduttrice Rai, molto esperta. Gli ultimi giorni sono veramente tesi per lei e Caterina Balivo è stata richiesta a gran voce: ecco cosa sta succedendo.

Caterina Balivo: tutti la vogliono, ecco dove

Dopo aver condotto per diversi anni Detto Fatto, il programma di tutorial su Rai2 pensato su di lei e con lei, Caterina Balivo è passata al pomeriggio di Rai1 con Vieni da Me. Entrambi i programmi sono stati un gran successo per le reti Rai. Detto Fatto, dopo di lei, è passato nelle mani di Bianca Guaccero, che l’ha condotto fino all’ultima edizione, conclusasi quest’anno.

Dopo le esperienze nel primo pomeriggio di casa Rai, Caterina Balivo ha voluto prendersi del tempo da dedicare alla sua famiglia. Con Guido Maria Brera, infatti, ha due figli: Guido Alberto e Cora. Gli ultimi anni, quindi, li ha dedicati principalmente a loro e alla loro crescita, prendendo impegni soprattutto serali come Il Cantante Mascherato.

Nelle ultime ore, però, il suo nome sta tornando alla ribalta. La questione è relativa a Domenica In di Mara Venier, che domenica 8 maggio ha annullato l’intervista di Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino sarebbe dovuto andare in trasmissione con il padre per pubblicizzare il film sulla sua vita, in onda proprio domenica sera su Rai1. La conduttrice ha però annullato la cosa a causa dell’intervista che Manuel ha rilasciato a Verissimo il giorno prima, parlando di Lulù e di questioni amorose.

I vertici Rai non si sono espressi positivamente in merito a questa scelta, poiché è stata un’occasione persa di lanciare un prodotto esclusivamente Rai. I telespettatori, quindi, hanno voluto sottolineare sui social la propria idea, che sostiene che Mara Venier abbia ormai fatto il suo tempo:

Questa donna è troppo montata di testa, si sente la strafigha della tv ma forse si dimentica che a 72 anni oramai è arrivata, e che ragazze fighe e brave c è ne sono e x colpa di quelle Come lei sono a casa aspettando di poter lavorare nel mondo della tv. — VittoriaV (@VittoriaV7) May 10, 2022

Alcuni, quindi, han proprio parlato di Caterina Balivo:

Soprattutto sono a casa Balivo e Isoardi due quarantenni con 15 anni di esperienza in programmi in diretta, possono piacere o no ma sono senz’altro più professionali di lei. Per non parlare della Marcuzzi. — Giuseppe Scuccimarri (@GScuccimarri) May 10, 2022

Chissà se la Rai prenderà in considerazione queste due proposte. Ad ora sembra confermato il ritorno di Mara Venier anche per l’edizione 2022/2023 di Domenica In, ma si sa: il vento cambia in fretta.

