milly-carlucci-sforna-il-capolavoro-in-rai:-colpaccio-assoluto-per-la-rete-ammiraglia

La conduttrice Milly Carlucci ha un piano brillante per “Ballando con le Stelle”: è in arrivo un cast a prova di bomba.

L’estate è alla porte, e gli addetti ai lavori stanno già programmando una nuova edizione bomba di “Ballando con le Stelle“. La conduttrice abruzzese Milly Carlucci sarà come sempre al timone della kermesse di danza, e i casting sarebbero già in corso. Se a giugno a e luglio ci saranno le audizioni di “Ballando on the road”, in cui verranno reclutati nuovi maestri e talenti, lo show integrale è pronto a tornare in pista nel mese di ottobre.

Milly Carlucci ha deciso di reclutare volti dello spettacolo molto prestigiosi, e la prossima edizione si rivelerà, con ogni evidenza, come la più ricca e interessante di sempre. Secondo il settimanale “Oggi”, infatti, una famosa conduttrice e modella sta per calcare il palco dell’Auditorium. Scopriamo chi è.

Caterina Balivo a fianco di Milly Carlucci? Ecco le news su “Ballando con le Stelle”

La conduttrice Caterina Balivo sarebbe in pole-position nel carnet di talenti per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Dopo la sua esperienza a “Il cantante mascherato”, in cui compare in veste di giudice scrupoloso e attento, la conduttrice napoletana potrebbe tornare a fianco di Milly Carlucci in veste di concorrente d’eccezione. In tal caso, la sua presenza sulla rete ammiraglia si duplicherebbe, con un doppio appuntamento settimanale in prima serata.

“Ballando con le Stelle” scenderà in pista il prossimo 8 ottobre 2022, inaugurando un’attesissima diciassettesima edizione. I rumors da Viale Mazzini prevedono anche la partecipazione di diverse altre star italiane. Sono al vaglio infatti anche i nomi di Paola Barale e di Beppe Convertini, nonché dell’attrice Bianca Guaccero, da poco orfana del suo “Detto Fatto”. Ma non è tutto: anche l’attrice Violante Placido potrebbe comparire nel cast della rassegna danzereccia, a fianco del collega Emanuel Caserio e di Michelangelo Tommaso.

Sono in fase di valutazione anche le candidature pubbliche di Iva Zanicchi ed Emanuela Folliero, e della giornalista Monica Marangoni. Si vocifera anche circa la partecipazione di alcune “ballerine per una notte”: Milly Carlucci avrebbe puntato davvero in alto, arrivando a coinvolgere personalità del calibro di Mara Venier e Maria De Filippi. La prossima edizione del format si prevede al cardiopalma, e gli aficionados potranno contare su un cast di tutto rispetto. Ennesimo successo targato Milly Carlucci?

