Macchie sulla pelle: c’è un rimedio impensabile, provalo per 12 settimane e vedrai

Le macchie sulla pelle sono un inestetismo piuttosto evidente e fastidioso: è possibile però debellarle con un trucchetto molto semplice.

Succede spesso, con l’insorgere della bella stagione, di notare sulla pelle del viso, braccia e gambe, la comparsa di sgradevoli macchie scure. Tale evenienza può essere causata dal progredire dell’età, ma anche da un’errata esposizione al sole. Se non viene protetta adeguatamente, la cute può sviluppare un’iperpigmentazione dovuta ai raggi solari. Anche la gravidanza può essere la causa scatenante delle fastidiose macchie cutanee: gli ormoni possono infatti produrre il fenomeno del melasma, che solitamente regredisce dopo il parto.

Per risolvere questo inestetismo si possono mettere in campo alcune strategie: ve le elenchiamo di seguito. Come sempre, il segreto è essere costanti: se applicati regolarmente, questi rimedi si rivelano estremamente efficaci.

Macchie sulla pelle: ecco gli alleati per farle scomparire

La natura è in grado di fornirci tutti gli strumenti per lenire i dolori fisici e migliorare il nostro aspetto fisico: l’alleato inaspettato per schiarire le macchie cutanee è infatti il protagonista indiscusso delle tavole italiane. Si tratta del pomodoro: questo ortaggio dal colore rosso brillante è l’alleato in pole-position per combattere l’iperpigmentazione. Ricco in licopene, protegge attivamente la pelle dai raggi solari, evita la comparsa di macchie e previene i segni dell’invecchiamento. Applicando un concentrato di pomodoro diluito in acqua nelle zone interessate, rileverete benefici immediati. È necessario ripetere tale trattamento per almeno 12 settimane, al fine di garantire risultati duraturi.

Anche l’aloe vera è una panacea per molti problemi cutanei: le sue foglie contengono un gel, il cui composto è un depigmentante naturale. Basterà applicare il gel sulle parti interessate prima di coricarsi, per poi risciacquarle con calma il mattino successivo. L’aloe svolge inoltre un’azione lenitiva e calmante, ed è ottima anche in caso di scottature solari. Il gel risulta molto fresco e piacevole sull’epidermide, e si asciuga in fretta; è inoltre trasparente: non dovrete perciò temere danni permanenti ai tessuti con cui viene in contatto.

Anche il latte, incredibile ma vero, vanta proprietà portentose per la pelle del viso. È infatti molto nutriente, e il suo apporto di acido lattico consente di schiarire le macchie presenti sulla cute. Basterà immergere un dischetto di cotone in un bicchiere di latte, e applicarlo poi direttamente sulla pelle. Tale procedura va ripetuta almeno un paio di volte al giorno, ed è ottima anche in caso di pori dilatati.

Ecco come risolvere il problema delle macchie cutanee: basterà attingere dal frigo, o dal balcone di casa nostra!

