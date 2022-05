Le previsioni astrologiche sono una fonte di gioia giornaliera, ma spesso le vere caratteristiche che svelano ogni segno zodiacale possono essere fastidiosi perché non veritieri. Quindi, se lo stereotipo sul tuo segno ti infastidisce davvero, consolati sapendo che non sei solo il tuo segno zodiacale, ma un collage sfumato di tutti i vari componenti astrali. Qui di seguito trovi spiegati i principali stereotipi dei segni zodiacali.

Ariete: aggressivo

Uno dei più grandi stereotipi sull’Ariete è che sono tutti combattenti e combattenti ardenti. L’elemento di “attrito” è certamente un tema chiave della vita del segno di Ariete, ma a volte dimentichiamo che non c’è malizia nell’espressione della vivida forza vitale dell’Ariete. Come un germoglio attraverso le fessure del marciapiede, l’Ariete è qui per irrompere sulla scena con vigorosa innocenza.

Toro: pigro

Uno dei più grandi stereotipi sul Toro è che sono pigri. Il segno del Toro ama essere tranquillo, ma pigro presume una riluttanza che non è propriamente del Toro. È probabile che siano più capaci di vedere il valore o la soluzione. I Toro non si scoraggiano davanti al lavoro duro e amano la soddisfazione di essere utili, vedere un lavoro fatto bene, anche se si muovono più lentamente. Sono accurati per natura e questo richiede tempo.

Gemelli: superficiale

Il più grande stereotipo dei Gemelli è che sono superficiali. Non si prendono troppo sul serio, quindi le persone sono portate a pensare che quelle di segno Gemelli siano superficiali, o non abbastanza seri da essere mentalmente profondi. Ma il pianeta dominante dei Gemelli è Mercurio, che potrebbe volare nei cieli e all’inferno della mitologia. Quindi, i Gemelli portano i loro pensieri e le loro conversazioni in profondità, solo con persone di cui si fidano e che hanno guadagnato la loro fiducia.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro: debole ed emotivo

I più grandi stereotipi dei Cancro è che siano anime nostalgiche e piangenti, ma questo pregiudizio ignora totalmente il fatto che le persone del segno del Cancro siano altamente motivate e orientate alla carriera. La maggior parte della forza vitale di un Cancro ruota intorno a stabilire forti radici di sicurezza emotiva in modo che possano salire con decisione la scala della carriera che hanno scelto. Inoltre, l’altro stereotipo è che i Cancro siano persone fragili e deboli a causa della loro innata sensibilità e tenacia. In realtà, la figura di madre/protettore che mostra il Cancro è un superpotere emotivo incredibilmente rigenerante e nutriente che è difficile da trovare.

Leone: egoista

Nessuno come il Leone ha bisogno dei riflettori. A volte il loro ego ha la meglio su di loro. Il desiderio di un segno del Leone di essere saldamente piantato al centro dell’attenzione è spesso interpretato erroneamente come egoista. Possono essere alla ricerca di attenzione, ma i Leone sono in realtà uno dei segni zodiacali più generosi. In astrologia, ogni segno governa una diversa area del corpo e il Leone governa il cuore. Questi sono desiderosi di aiutare e hanno una mentalità da branco. Proteggono il loro branco a tutti i costi e sono incredibilmente fedeli. Il Leone è l’amico che ti darà la felpa di dosso se gli fai i complimenti, non quello che ti dirà da quale sito web l’ha ordinata. I Leone sono profondi, amano ferocemente e amano fare stravaganti regali di compleanno.

Vergine: perfezionista

Tutti pensano che i Vergine siano perfezionisti e schizzinosi quando in realtà stanno cercando di rendere il mondo un posto migliore. Tutto può essere migliorato, quindi se un segno della Vergine ti critica, prenditi ​​tempo e chiedi come potrebbe essere migliorato. Dopo che te lo hanno detto, offri loro l’opportunità di prendere il controllo e sistemare la cosa. Saranno felici, avrai un aiutante e il mondo sarà un posto migliore.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia: indeciso

Uno dei più grandi stereotipi sulla Bilancia è che sono indecisi. Sebbene sia vero che prendono tempo per arrivare alle decisioni per soppesare i pro e i contro della scelta, in realtà i Bilancia sono in una battaglia tra la testa e cuore. Nel loro cuore hanno le risposte chiare. Le persone del segno della Bilancia sono incredibilmente decise quando lascio guidare il cuore e poi agiscono velocemente dopo che è stata presa una decisione. Inoltre, i Bilancia sono segni cardinali; agiscono e non hanno paura di avviare il cambiamento. Ma portali in un ristorante con più di un’opzione vegana nel menu e ci vorrà un’eternità per decidere tra quella che desidera e quella che vuole veramente.

Scorpione: vigoroso

C’è questo stereotipo secondo cui gli Scorpioni sono tutti pazzi per il sesso. In alcuni casi potrebbe essere vero, ma in generale gli Scorpioni hanno la capacità di astenersi da comportamenti amorosi per lunghi periodi di tempo. Gli Scorpioni sono attenti al potere e comprendono il legame tra sesso e potere. Sì, il sesso può dare la sensazione di imbrigliare il potere, ma ciò che gli Scorpioni bramano di più è l’intimità e la vulnerabilità, di essere visti e amati per la versione più cruda di se stessi. Il sesso può creare l’atmosfera attraverso la quale può avvenire tale scambio. Quindi lo Scorpione che conosci potrebbe essere un mostro a letto, ma di solito c’è molto di più che pura lussuria.

Sagittario: problemi di impegno

Uno dei più grandi stereotipi sul Sagittario e che molte persone pensano che siano allergici alle relazioni stabili. Anche se le persone del segno del Sagittario ama la libertà, tende a prestare totale attenzione a chiunque o qualsiasi cosa lo aiuti a crescere e che possa permettergli di ricavare un significato dalla vita. I Sagittario hanno bisogno di un partner che può stare al loro passo nella ricerca di verità, saggezza, avventura e sarà un partner per la vita.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno: conservatore

Il più grande stereotipo sul Capricorno è che sono conservatori in modo capitalistico. Il Capricorno è il segno della conservazione⁠ che si presta al duro lavoro, alla pazienza e all’umiltà necessarie per la risoluzione dei problemi umanistici. Tutti i Capricorno sono duri con se stessi e qualunque cosa stiano chiedendo agli altri la stanno chiedendo a loro stessi.

Acquario: mancanza di stabilità

Per un Acquario e il più grande stereotipo è che le persone pensino che siano segni d’acqua. No, non lo è. Infatti, è un segno d’aria. L’altro stereotipo è che sono strani ed eccentrici, ma al contrario il segno dell’Acquario ha più stabilità degli altri segni zodiacali.

Pesci: lunatico

Governati da Nettuno e dalla loro enorme immaginazione, i Pesci tendono ad avere una cattiva reputazione per essere lunatici o chiusi. C’è molto di più sotto la superficie di questo segno profondamente sensibile. I Pesci sono l’ultimo segno zodiacale dello zodiaco. Governati dall’acqua, sono considerati uno dei segni emotivamente più intelligenti. Questo, tuttavia, può avere i suoi svantaggi quando si tratta di esprimere o comunicare pienamente ciò che sentono e pensano. I Pesci sono molto empatici, quindi a volte le loro emozioni possono essere più di quanto sanno gestire, specialmente intorno alle persone. A loro piace scappare nel loro paese dei sogni, ma non scambiatelo per essere chiusi o lunatici. I Pesci sono super gentili ed espressivi nel loro modo creativo. Se dai loro la giusta atmosfera per sentirsi a proprio agio, allora scoprirai una persona molto gentile e aperta.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Le vere caratteristiche che svelano ogni segno zodiacale proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.