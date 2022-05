eleonora-daniele-sbaglia-tutto:-“non-ce-la-possono-fare”,-qualcuno-doveva-aiutarla

La conduttrice di Storie Italiane è scivolata in un vero e proprio errore grossolano, dato dalla fretta: Rai totalmente in confusione

Su Rai1, ogni mattina Eleonora Daniele conduce Storie Italiane. Il programma si occupa di narrare le principali vicende di cronaca, bianca e nera, che scuotono l’Italia e i suoi cittadini. Alcune tematiche, soprattutto legate a sparizioni e omicidi irrisolti, diventano appuntamenti fissi in ogni puntata, durante la quale si danno ai telespettatori aggiornamenti e informazioni.

Durante settimane particolari, però, Storie Italiane approfondisce anche altri temi. Questa dell’Eurovision Song Contest è una di quelle: anche Eleonora Daniele contribuisce a raccontarlo con interviste, video e dettagli inediti. Durante la diretta di mercoledì 11 maggio, però, ha commesso una distrazione che non è passata inosservata: gaffe in diretta su Rai1.

Eleonora Daniele si sbaglia, ma non solo lei

La puntata di Storie Italiane di mercoledì 11 maggio si è concentrata soprattutto sulla prima serata dell’Eurovision Song Contest, andata in onda la sera precedente. Il debutto di Mika, Cattelan e Laura Pausini a Torino sul palco più importante d’Europa è stato un successone, sia a livello di commenti che di ascolti. Se da un lato i commentatori italiani non hanno del tutto convinto, lo show, il ritmo e le canzoni han travolto il pubblico italiano, fiero dei propri successi.

Durante la trasmissione, Eleonora Daniele e i suoi ospiti han commentato i diversi elementi dello show. Punto forte è stata la gestione del tempo: ben prima di mezzanotte, tutti i cantanti previsti in scaletta avevano cantato e la serata era pressoché finita. Questo ha stupito tutti ed è piaciuto molto al pubblico italiano, abituato invece ai tempi dilatati di Sanremo.

I primi dieci finalisti eletti durante la prima semifinale si sfideranno contro quelli che saranno nominati il 12 maggio, nella seconda serata. La finale andrà poi in onda sabato 14 maggio e decreterà il cantante o il gruppo vincitore, nonché la nazione che l’anno prossimo ospiterà il Festival. Durante Storie Italiane, però, più volte Eleonora Daniele si è sbagliata, datando la seconda semifinale per mercoledì 11 maggio. La serata, invece, sarà giovedì 12. Come lei, anche la Giandotti si è precedentemente sbagliata:

È tutta la mattina che su Rai 1 dicono che stasera c’è la seconda semifinale di #Eurovision. Prima la Giandotti, ora la Daniele. Informarsi prima della diretta sarebbe cosa gradita. #escita pic.twitter.com/TRToAgVTSL — Ivan Buratti (@ivanburatti) May 11, 2022

I commenti del pubblico sono stati trancianti:

Ma non possono farcela in questa trasmissione, non è una novità — taty (@Vivi36202024) May 11, 2022

Secondo molti, infatti, Eleonora Daniele sarebbe facile agli errori e alle distrazioni, soprattutto nelle situazioni in cui non ha il gobbo davanti a sé. Brutto errore per lei e per la trasmissione, considerando soprattutto che la rete che la ospita è la stessa che trasmetterà l’Eurovision..

