Chiellini dice addio alla Juve: “Sarò un tifoso”

(Adnkronos) – Giorgio Chiellini dice addio alla Juventus. “Quello che potevo fare l’ho fatto. Lunedì saluterò lo Stadium, poi farò qualche scampolo a Firenze, magari”, dice il 37enne difensore dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter. “Lascerò, da anni dico che non voglio finire arrancando. Stasera, fino a quando ce l’ho fatta, mi sembra di aver dimostrato di essere all’altezza. Per questo, lascio con gioia e serenità”, dice ai microfoni di Mediaset. “Quando si passano tanti anni nella Juve, questa maglia e questa società ti entrano dentro. Fra poco sarò il più grande tifoso”. Chiellini è arrivato alla Juventus nel 2005 ed è stato protagonista in particolare del ciclo dei 9 scudetti consecutivi tra il 2012 e il 2020.