Chiara Ferragni a un passo dal nudo totale: al tavolo così, i commensali sconvolti | Guarda

Una Chiara Ferragni… estrema. Siamo a Palermo, il capoluogo della Sicilia, da cui l’influencer incanta con una serie di scatti davvero clamorosi. Il tutto in occasione di un ricevimento, di cui Chiara ha offerto lunga e approfondita “documentazione” sui suoi profili social.

Ecco qui in calce, infatti, un rullino con numerose foto che mostrano il suo outfit: non nude-look, ma “nuda e basta“. Certo non un nudo integrale, ma di tessuto ve ne è poco. Ecco che a coprirle il seno vi è solo una fascia di tessuto nero, dunque dei bracciali in pizzo altrettanto nero. Pantaloni neri e collana: punto e stop. Una Chiara Ferragni semplicemente da urlo.