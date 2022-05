Amici, ex concorrente svela un retroscena imbarazzante: “Convinsi io la produzione…”. È tutto manipolato?

Un ex concorrente di Amici ha rilasciato un commento che svela alcuni retroscena inaspettati. Ciò che è rivelato è decisamente grave

Da sempre un grande contenitore di arte, musica e spettacolo, Amici negli anni ha dato vita a molti talenti, nel canto e nella danza. Maria de Filippi, con tutta la squadra di coach e professori, sa come valorizzare ogni singolo ragazzo o ragazza, aiutandoli a crescere e a superare le proprie paure.

Una delle cantanti uscite qualche anno fa da Amici oggi è sul palco dell’Eurovision Song Contest e rappresenta il suo paese, Malta. Un ex concorrente, però, ha svelato dei dettagli relativi alla sua edizione che mettono in dubbio la credibilità del talent stesso e, soprattutto, gettano ombre molto pesanti. Ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Amici: le parole di un cantante demoliscono l’autorevolezza del talent

La cantante che oggi è all’Eurovision Song Contest a rappresentare Malta è Emma Muscat, che partecipò ad Amici17 come concorrente. Nel talent, arrivata in corsa, è riuscita a conquistare il serale e ad arrivare sino in semifinale, dove poi è stata eliminata. A vincere in quella edizione fu Irama e, nella categoria ballo, Lauren Celentano.

Nelle ultime ore, Emma Muscat ha fatto parlare di nuovo di sé per il suo grande e importante ruolo all’Eurovision: rappresentare la propria nazione. Su Twitter sono stati molti i telespettatori di Amici che l’han riconosciuta, godendo del suo successo. Un ex concorrente di Amici che partecipò con lei alla diciassettesima edizione, però, ha fatto un commento che getta pesanti ombre sul programma di Maria de Filippi.

Sia lodato il giorno in cui convinsi la produzione a spostare Emma Muscat nella squadra del fuoco per salvarla dall’eliminazione. Ti voglio bene, Emmina ❤️#Amici17 #Eurovision — Luca Vismara (@LucaVismara) May 10, 2022

Luca Vismara, oggi opinionista e volto noto in tv, ha infatti ricordato il giorno in cui lui convinse la produzione a far cambiare squadra a Emma, per non farla eliminare. Il commento getta molti dubbi sul realismo del programma, poiché a suo tempo il cambio di squadra sembrò dettato da esigenze personali della ragazza. La cantante, che era nella squadra del ferro, chiese il cambio a causa di alcune divergenze con altri componenti del gruppo. La produzione, quindi, accolse la sua domanda e la spostò di là, il tutto condito da pianti e momenti di fragilità.

Ciò che però ha scritto Luca Vismara ribalta la situazione e sembra voler dire che Emma fu spostata per evitare che fosse eliminata. L’accusa è molto pesante, soprattutto nei confronti della produzione di Amici che ne esce falsa e manipolatrice. Chissà che Maria de Filippi o la Mediaset vogliano rispondere a queste parole, che non le mettono sotto una buona luce.

