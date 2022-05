Yulia Vitazyeva, la giornalista russa a DiMartedì? Addio abiti formali, su di lei circolano delle foto… | Guarda

Yulia Vitazyeva ospite di Giovanni Floris. La giornalista russa è stata tra i protagonisti di DiMartedì nella puntata del 10 maggio in onda su La7. Ma chi è Yulia? In rete circolano diverse foto che ritraggono la giornalista in abiti tutt’altro che formali. Spesso infatti la si vede in minigonna, occhiali da sole, tacchi alti e t-shirt scollate. Oltre a essere una presenza fissa nelle tv di Mosca, la Vitazyeva si è fatta strada anche nei talk italiani.

Proprio ieri la giornalista ha discusso con il conduttore, che non ha potuto fare altro che zittirla. Il motivo? Yulia metteva in discussione la professionalità dell’attivista russo Vladimir Osechkin. Un’accusa che non è piaciuta al conduttore che a quel punto ha sbottato: “Noi stiamo cercando di discutere d’idee non stiamo qui per delegittimare la persona. Cosa che ho bloccato anche nei suoi confronti”.

E ancora, irritato per l’atteggiamento dell’ospite: “Se non lo avessi fatto probabilmente lo studio la farebbe a pezzi. Cosa che io sto cercando di evitare. Nessuno delegittima lei, lei non delegittimi gli altri. Il Copasir indaga su chiunque parli in un talk Ci mettiamo poco a trovare di qua o di là le spie straniere”.