“una-bestia-senza-controllo”:-svelate-accuse-orrende-contro-guendalina-tavassi,-la-regia-voleva-nasconderle

Guendalina Tavassi, emerge la verità dopo la diretta: sono gravissime le accuse sull’influencer romana.

Le telecamere non sempre raccontano tutta la verità sugli eventi in corso: è quanto successo a “L’Isola dei Famosi” prima dell’ultima puntata dello scorso lunedì. In tale occasione i naufraghi Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi si sono aspramente confrontati in diretta televisiva, per poi conciliarsi con un abbraccio riparatorio.

Secondo Edoardo e la sorella Guendalina, l’attore di origine greca avrebbe improntato il suo percorso nel reality sulle orme del predecessore Raz Degan. Sono infatti sorte molteplici incomprensioni e maldicenze circa la routine della pesca e, secondo i fratelli Tavassi, Nicolas vorrebbe ergersi a leader non ufficiale dell’isola. Nonostante il chiarimento in puntata, sono state in seguito diffuse le clip estese dei confessionali dei naufraghi. Sembra che l’animosità tra i Tavassi e Nicolas sia tutt’altro che pretestuosa, e affonda le radici in campo economico.

Guendalina Tavassi, il confessionale parla chiaro: “Non c’è dignità!”

Come riportato da “Donnapop”, i fratelli Tavassi e Nicolas Vaporidis si sono lasciati ad andare a feroci accuse reciproche a poche ore dal prime time. Nelle clip integrali Edoardo avrebbe infatti lanciato polemiche incendiarie sul rivale: “Lui ripete che non è trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola, il programma che fa, questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto!“.

Anche Guendalina avrebbe confermato la versione del fratello: “Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore. Parla di cifre inesistenti. Rimarca sempre che lui non è trash, che lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi e che noi siamo dei poracci trash. Io sono fiera di essere la regina del trash. Poi fa sentire inferiore Nick e lo sminuisce dicendo ‘Io sono artista e sono qui perché mi hanno offerto tot soldi, perché altrimenti non ci sarei mai venuto perché non mi mescolo a queste cose. Quindi faccio il naufrago ma il motivo è per i soldi presi’. ormai è un continuo, un disco rotto, ripete queste cose per sminuire tutti!“.

Nicolas Vaporidis, dal suo canto, ha rintuzzato le accuse, scagliando il suo personale j’accuse sull’influencer romana: “Non voglio continuare a passare il tempo con persone così. Ho cercato di unire anche i gruppi e loro non volevano, o meglio, Guendalina non vuole. Lei davanti al cibo si trasforma in una bestia senza controllo, capace di fare qualsiasi cosa. Non c’è dignità in quello che fanno!“.

La pacificazione tra i tre contendenti in puntata è stata solo una tregua provvisoria? Così sembrerebbe: le reciproche convinzioni sembrano ormai radicate, e nuovi scontri si profilano all’orizzonte.

