raimondo-todaro-demolito-dal-collega:-“non-lo-sa-fare!”.-aspra-polemica-dopo-la-semifinale

Non c’è pace per Raimondo Todaro. Dopo la semifinale, un ballerino e coreografo si è scagliato contro di lui: accuse pesantissime

La finale di Amici è ormai vicinissima: domenica 15 maggio sapremo chi trionferà in questa ventunesima edizione. A giocarsi l’ambito premio sono Alex, Luigi, Serena, Sissi, Michele ed Albe, sei concorrenti per una sola vittoria. Al di là dei premi di categoria, che spetteranno all’ultimo ballerino e all’ultimo cantante in gara, sarà poi solo uno a trionfare.

Dopo la semifinale di sabato 7 maggio, per Raimondo Todaro è arrivata una pesantissima critica. A farla, però, non è uno qualunque. Queste parole, infatti, son state pronunciate da un ex professionista di Amici, nonché coreografo e insegnante di ballo: ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Raimondo Todaro pesantemente contestato: “Nulla cosmico”

Fatta eccezione per Veronica Peparini, tutti gli altri professori hanno almeno un proprio concorrente ancora in gara. L’unica ad averne due è Lorella Cuccarini, che è riuscita a portare in finale sia Sissi, sia Alex. Raimondo Todaro, invece, ha con sé la ballerina di modern Serena, una delle più punzecchiate da Alessandra Celentano nel corso di questi mesi.

La ballerina, oltre a disputare la gara per provare a vincere Amici21, è anche in gara per la vittoria nella categoria danza. I due ballerini rimasti, infatti, sono lei e Michele, il danzatore classico della squadra di Alessandra Celentano. Quella tra loro due sarà una sfida molto agguerrita, poiché si tratta di due ballerini profondamente diversi ma egualmente apprezzati dalla giuria.

Dopo la semifinale di Amici21, andata in onda sabato 7 maggio, su Instagram un ex ballerino e volto molto vicino al talent show si è lasciato andare ad alcune considerazioni. Si tratta dell’ex marito di Veronica Peparini, nonché coreografo e insegnante: Fabrizio Prolli. Il ballerino ha voluto rispondere a qualche domanda dei fan, ormai affezionati al suo stile e al suo consueto appuntamento con il commento delle puntate di Amici.

Diversi telespettatori gli hanno chiesto cosa pensasse delle coreografie di Serena, l’allieva di Raimondo Todaro. Prolli ha riservato al collega parole durissime: “Non hanno saputo valorizzare una danzatrice con una fortissima tecnica modern“, ha scritto. “Ho trovato carina solo la coreografia su Immobile, il resto nulla cosmico!“. L’accusa è forte contro Raimondo Todaro: secondo Prolli, non avrebbe saputo creare coreografie in grado di esaltare le qualità della propria ballerina. Chissà se il latinista vorrà rispondere al ballerino di modern o se, magari, l’abbia già fatto.

The post Raimondo Todaro demolito dal collega: “Non lo sa fare!”. Aspra polemica dopo la semifinale appeared first on Ck12 Giornale.